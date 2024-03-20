Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Шойгу представил нового заместителя
Шойгу представил нового заместителя Булыгу
Министр обороны Сергей Шойгу перед началом коллегии военного ведомства представил своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу.
Булыга будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Соответствующий указ о назначении Булыги подписал ранее президент Владимир Путин.
До этого генерал работал в должности заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.