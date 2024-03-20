Шойгу представил нового заместителя

Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

Tекст: Ольга Никитина

По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

«Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.