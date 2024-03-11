Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.4 комментария
Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
Заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению (МТО) назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, сообщило ведомство в понедельник.
Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение ВС России, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Там добавили, что до этого генерал был в должности заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Ранее пост заместителя министра обороны России по МТО занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он вновь назначен на должность заместителя директора Росгвардии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков», – отметил депутат. Он подчеркнул, что возвращение Кузьменкова в Росгвардию «означает, что он успешно справился с поставленными задачами».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.