Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Дочь Орнеллы Мути стала моделью на Московской неделе моды
Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли пригласили выйти на подиум на Московской неделе моды
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды
«В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Отмечается, что показ пройдет 4 марта в 17:00 в ЦВЗ «Манеж».
Ранее сообщалось, что Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.