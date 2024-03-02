Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Пряник весом 382 килограмма приготовили в Вологодской области для Книги рекордов
Пряник-рекордсмен весом 382 килограмма приготовили на фестивале «Русская тройка» в Вологодской области
Гигантский пряник в форме подковы весом 382 кг приготовили в ходе фестиваля «Русская тройка» в Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.
«Размер пряника составил 3,5 на 4 метра... Рекорд зафиксирован специалистами Книги рекордов России", – приводит РИА «Новости» словам Филимонова.
Он добавил, что в стране ранее был зафиксирован рекорд веса пряника в 180 килограммов и задача жителей Вологодской области была испечь пряник весом не менее 200 килограммов.
«Специалисты превысили все ожидания. Наша гигантская подкова-пряник весом в 382 килограмма», – подчеркнул губернатор.
Отмечается, что для выпечки потребовалось более 120 кг муки, около 60 кг сахара, 88 кг брусники для начинки.
На покрытие пряника ушло 75 кг помадки. Изделие изготовили работники череповецкого хлебокомбината.
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