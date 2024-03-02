Эксперт: Из послания Путина следует, что цели СВО будут полностью достигнуты

Военный эксперт Рожин: У России есть все необходимые ресурсы для победы в СВО

Tекст: Андрей Резчиков

«Цели СВО будут полностью достигнуты. В такой тональности прозвучало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. У России есть для этого необходимые военные и экономические ресурсы. Экономическая база позволяет продолжать спецоперацию в течение длительного времени и не переходить к концепции «пушки вместо масла», сохранять разумный баланс между ВПК, армией и гражданской экономикой», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

«Президент также сделал акцент на возможностях ядерного сдерживания и нанесении противнику непоправимого урона, так как нарастает угроза войны с США и НАТО. Кроме того можно отметить аспект научно-технологического развития, потому что оборонка вряд ли может эффективно существовать без смежных разработок, касающихся электроники, тяжелого машиностроения и т.п. – продолжил эксперт. – В послании были очерчены общие рамки, а углубление происходило в оценках экономической базы для внешнеполитических и военных вопросов. Надстройка в виде суверенной политики и военных возможностей не может существовать без базиса – эффективной экономики, поэтому основной акцент в послании был сделан на экономическом обеспечении существования страны, ВПК и армии».

Рожин особо отметил слова президента о том, что из числа участников и ветеранов СВО будет рекрутироваться новая элита страны, «поскольку старая в значительной степени оказалась недееспособной, не отвечающей требованиям времени».

«Была запущена новая образовательная кадровая программа для участников и ветеранов СВО «Время героев». Это вполне разумный шаг. Можно вспомнить, как после Великой Отечественной войны значительное количество ее участников позднее пошли работать в государственные органы власти и обеспечили эффективное развитие страны на протяжении нескольких десятилетий. Тот же Брежнев воевал на «Малой земле», как и многие другие советские руководители разных рангов и уровней», – напомнил спикер.

Рожин подчеркнул, что многие участники и ветераны СВО могут стать высокопрофессиональными специалистами в органах госуправления. Они будут особенно востребованы в законодательных органах власти, где смогут заниматься проектами по защите интересов ветеранов и их семей. Также эти люди смогут найти себя в оборонно-промышленном комплексе, привнесут новые и более реалистичные подходы.

«Участники спецоперации связаны со страной гораздо больше, чем люди, которые ранее в значительной степени рассматривали Россию как кормовую базу и теперь предпочли свалить жить за рубеж. Подходы изменились, новое время требует новую элиту», – считает эксперт.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что «суверенитет нужно подтверждать каждый день». «Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России, – сказал глава государства. – Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну».

Путин подчеркнул, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Президент упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.