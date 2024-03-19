Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.2 комментария
Роскомнадзор заблокировал 275 фишинговых сайтов по теме выборов
Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования выявили и заблокировали 275 фишинговых сайтов по теме выборов президента России, а также удалили свыше 4,8 тыс. ссылок с призывами к экстремистской и террористической деятельности.
Об этом рассказал председатель комиссии РОЦИТ, директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин на заседании комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, посвященном киберитогам выборов президента России 2024 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Шурыгин отметил, что, несмотря на провокации, «выборы состоялись отлично». «Явка избирателей была на высоте, а явка избирательной платформы ДЭГ составила 94%. Впервые участие в электронном голосовании приняли свыше 8 млн избирателей, почти 4,5 млн из них на федеральной платформе ДЭГ», – сказал он.
Одной из онлайн-платформ, пытавшихся оказать влияние на выборы, стал сайт «Википедии», рассказал председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Опубликованная там статья о выборах в России стала самой популярной за последние три дня, при этом достоверность изложенной в ней информации вызывает вопросы, отметил он. «Учитывая состав редактуры русскоязычного сегмента, очевидно, что в эту статью вбрасывались различные фейковые сообщения», – подчеркнул Горелкин.
Тему распространения фейков и манипулятивных приемов на YouTube и пиратских сайтах затронул генеральный директор АНО «Институт развития интернета», член правления РОЦИТ Алексей Гореславский. По его словам, существует отработанная методика для создания определенной картины происходящего у разных групп людей, которая ведет к совершению конкретных действий. В их число может входить покупка ингредиентов для коктейля Молотова, поджог военкомата, отправка денег на нужды ВСУ и так далее.
Генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино, эксперт РОЦИТ Максим Ксензов в свою очередь объяснил, какие именно манипулятивные технологии применялись в период выборов. Среди них отвлечение и переключение внимания, создание ложных авторитетов, мистификации и многое другое.
Говоря о распространенности дезинформации, эксперт добавил, что количество просмотров фейкового контента превысило 20 млн, а в будущем стоит готовиться к более активному использованию искусственного интеллекта в этих целях.
В период выборов для распространения фейков активно применялись поддельные аккаунты официальных структур, созданные на зарубежных площадках, заявил медиаэксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви.
Подводя итог мероприятия, Антон Горелкин выразил уверенность в том, что консолидация российского общества будет только нарастать: «Некоторые уехавшие граждане объединяются с украинскими экстремистами с целью подорвать при помощи провокаций стабильность нашего общества, на что россияне ответили консолидацией. Уверен, что эта консолидация будет нарастать, это очень важно в преддверии вызовов, с которыми сталкивается сейчас наша страна».