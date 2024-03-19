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    Предателей России ждет наказание без срока давности
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла
    ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными
    В Белгороде временно приостановили работу рестораны «Вкусно – и точка»
    В Крыму рассказали о планах по открытию ж/д сообщения с Белоруссией
    Банки Армении анонсировали прекращение обслуживания карт «Мир»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    20 комментариев
    19 марта 2024, 19:14 • Новости дня

    В США сообщили о самоубийстве тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

    В США сообщили о самоубийстве тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова

    В США сообщили о самоубийстве тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Майами расследуют самоубийство 42-летнего Константина Кольцова, ассистента главного тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев».

    В понедельник, 18 марта, около 12.39 утра полиция и пожарные службы Майами были вызваны в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort, где был обнаружен погибший Кольцов. По данным следствия, никаких подозрений в совершении преступления нет.

    «Полицейское управление Майами-Дейд, бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова», – передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

    Кольцов входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2019 года. До этого он работал тренером в различных молодежных командах.

    19 марта 2024, 08:53 • Новости дня
    Стал известен размер зарплаты командира атомной подлодки

    Источник: Командир атомной подлодки ВМФ получает зарплату в размере до 400 тыс. рублей

    Стал известен размер зарплаты командира атомной подлодки
    @ Михаил Фомичев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В течение последних лет зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тыс. рублей в месяц – у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил осведомленный источник.

    По словам информатора, командир атомохода в звании капитана первого ранга получает до 400 тыс. рублей, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга – до 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки: чем чаще она используется – тем больше зарплата.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о субмаринах проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» – новейших многоцелевых атомоходов, предназначенных для уничтожения подводных, надводных и береговых целей.

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    19 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой

    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины покинули ряд позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, под натиском ВС России ВСУ покинули целый ряд позиций у Тоненького и Орловки, бросив тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли более 2710 военнослужащих на Авдеевском направлении.

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    18 марта 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава американского государства Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что США являются «единственной в мире разделенной страной».

    Инцидент произошел, когда Байден выступал в Белом доме с речью на тему повышения качества здравоохранения для женщин, передает ТАСС.

    «Мы единственная в мире разделенная и предугадывающая страна! С определенным статусом. Все остальные страны сформированы на основе географической или этнической принадлежности», – сказал американский лидер.

    Байден добавил, что США – «единственная страна, которая была сформирована на основе идеи». Он также назвал вице-президента США Камалу Харрис «этой женщиной слева от меня».

    Ранее Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

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    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    19 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    В Тбилиси сообщили Вашингтону, что «односторонней дружбы не бывает»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о необходимости выполнения Америкой подписанной 15 лет назад двусторонней «Хартии о стратегическом сотрудничестве» на равноправной основе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы разговариваем с нашими партнерами гордо, на равных правах, и объясняем, что односторонней дружбы не бывает, – сказал он, – каким бы большим ни был наш партнер, как бы ни был силен экономически и как бы ни доминировал в мире. Мы должны просить, а если нужно, то и требовать правильное, релевантное и по-настоящему партнерское отношение к нам и к нашим гражданам».

    По его словам, права Грузии «не должны ущемляться».

    «Если главный стратегический партнер не вовлекается с нами в торгово-экономические отношения, не открывает прямое авиасообщение и не облегчает визовый режим, надо четко ставить этот вопрос», – сказал Мамука Мдинарадзе.

    Он сказал, что граждане США могут посещать без виз или в облегченном порядке более чем 40 стран и провел параллели с Китаем, который позволил гражданам Грузии с недавнего времени прибывать без виз.

    «Мы делаем все для того, чтобы выводить наше стратегическое партнерство с США на более высокий уровень, но ждем и ответных шагов», – заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузии.

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    19 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Российским ученым решили закрыть доступ к ЦЕРН и Большому адронному коллайдеру

    Европейский центр по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с 500 представителями российских организаций

    Российским ученым решили закрыть доступ к ЦЕРН и Большому адронному коллайдеру
    @ Laurent Gillieron/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией, заявил официальный представитель организации Арно Марсолье.

    «У нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии)», – уточнил Марсолье, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России, сейчас ученые перераспределяют задачи и время работы на коллайдере между другими группами.

    Ранее сообщалось, что российские специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000 получили мировой научный результат, усложняющий путь поисков «новой физики», способной изменить представления человечества об устройстве Вселенной.

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    19 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Россия решила проверить соглашения о рыбном промысле с недружественными странами

    Росрыболовство решило проверить соглашения о рыбном промысле с недружественными странами

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о намерении инициировать ревизию соглашений о рыбном промысле с недружественными государствами.

    С соответствующим предложением ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

    Такие соглашения комплексные, уточнил Шестаков, отметив, что нет договоренностей, когда бы Россия разрешала странам просто заходить в свою экономическую зону и там ловить рыбу. Речь идет об обменных соглашениях, пояснил он.

    Шестаков сообщил, что иногда Россия в ответ получает право заходить в экономзону другого государства для вылова или предоставляет соответствующее право в обмен на денежную компенсацию.

    При этом вводить запрет на импорт рыбы с Фарерских островов пока не планируется, сказал глава Росрыболовства.

    11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

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    19 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

    В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно «только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса».

    Также, по словам Полянского, требуется готовность США вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности.

    Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя странами в области безопасности.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    19 марта 2024, 10:21 • Новости дня
    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах

    Анджейчак: Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в противостоянии с Российской армией исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, заявил каналу Polsat экс-начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

    По его словам, потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах, у Украины нет резервов и она проигрывает войну, передает ТАСС.

    Анджейчак добавил, что замена на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации на поле боя. Комментируя информацию о том, что к концу марта у ВСУ могут закончиться ракеты для систем ПВО, генерал заявил, что это означает очередные эффективные удары по Украине и уничтожение элементов инфраструктуры Украины.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    19 марта 2024, 06:18 • Новости дня
    Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

    В плен сдались почти два десятка украинских солдат под Марьинкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС РФ в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

    «В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек», – приводит ТАСС сообщение Гагина.

    Отмечается, что украинцы пытались провести ротацию сослуживцев и оказались в ловушке. Однако группу солдат засекли при помощи средств воздушной разведки, дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. В результате погибли четверо украинских военных, еще пятеро получили ранения.

    После этого командир группы принял решение о сдаче в плен. Он вышел на связь с российскими войсками с просьбой сберечь жизни личного состава.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

    Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Украины появился серьезный «сельхозпротивник» – французы. Они начинают мстить украинцам, в том числе и за дестабилизацию ситуации на рынке мяса птицы. Причем Париж может нанести Киеву гораздо больший ущерб, чем Варшава. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Ранее Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

    «Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

    «Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

    Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

    При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

    Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

    Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

    По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

    Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

    Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

    Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.

    Коментарии (6)
    19 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе резко отреагировала на призыв МОК к иностранным спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы. По ее словам, МОК не имеет никакого отношения к этим соревнованиям, поэтому его мнение не имеет значения.

    Она отметила, что не понимает, какое отношение МОК и его глава Томас Бах к этому всему имеют отношение, «они уже все превзошли сами себя». «Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», приводит ее слова ТАСС.

    Вяльбе также напомнила о призывах Эммануэля Макрона к прекращению огня на Украине, отметив, что подобные обращения не звучат в адрес Израиля. «Для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые», – подчеркнула она.

    Ранее МОК выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России.

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    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    Российский газ впервые может оказаться под санкциями

    В Европе все громче звучат призывы отказаться от российского СПГ, который практически полностью скупается европейскими потребителями. В апреле состоится голосование по этому вопросу. Почему Россия вообще стала продавать свой СПГ в Европу, а европейцы – забирать все объемы? И кто пострадает сильнее, если запрет все-таки будет введен? Подробности

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    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

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    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

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    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику

    Сотни миллионов евро и десятки миллионов тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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