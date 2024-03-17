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    У Макрона воспалился «нерв войны»
    Эксперт оценил данные о закупке Чехией снарядов для Украины у союзников России
    На кораблях ЧФ установят комплексы для уничтожения дронов
    Опубликованы новые кадры уничтожения первого танка Abrams на Украине
    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 70%
    На границе Белгородской области уничтожено до 65 украинских боевиков
    Дружинник из Курска сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
    Покушение на доверенное лицо Путина предотвратили в Бердянске
    Путин поручил СК обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    17 марта 2024, 17:07 • Новости дня

    Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, она обращается в ООН и Совет Европы.

    «Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав... я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что не помнит таких активных выборов и такой высокой активности людей, которые хотят реализовать свое избирательное право. «Чрезвычайно высокая активность людей, которые хотят реализовать свое избирательное право. Пожалуй, я не помню таких активных выборов и такого глубокого общественного наблюдения, мониторинга со стороны уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, развернутых общественных центров и штабов», – уточнила Москалькова.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





    Результаты
    37 комментариев


    Ранее Совет по правам человека СПЧ при президенте не обнаружил на выборах главы государства России каких-либо нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

    16 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько раненых украинских солдат обратились к российским пограничникам в Белгородской областью, пожелав сдаться в плен, но ВСУ сбросили на них мины, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них  «остались лишь кусочки».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    16 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    В Кремле назвали число погибших диверсантов во время атаки на границу России

    Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, безвозвратные потери противника составили 550 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.

    По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.

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    17 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Чешская Республика, опираясь на связи времен холодной войны, организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра. По данным американских СМИ, Праге удалось найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

    Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

    Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

    По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

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    16 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль центр Работино

    Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области

    ВС России взяли под контроль центр Работино
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области и отражают атаки Вооруженных сил Украины, за ВСУ пока остается северная часть населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.

    По его словам, российские силы  ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.

    Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.

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    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    16 марта 2024, 22:49 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

    Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.

    В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

    Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

    15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

    В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

    Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    17 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США

    Пентагон заявил, что в курсе сообщений о решении Нигера разорвать военное соглашение с США

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон в курсе сообщения военного переходного правительства Нигера о том, что Ниамей решил разорвать соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера, заявил Пентагон.

    Пентагон заявил, что знает о сообщении властей Нигера в соцсетях. В военном ведомстве США отметили, что сообщение «последовало за откровенными обсуждениями на высшем уровне в Ниамее», передает ТАСС.

    Как пояснили в Пентагоне, стороны обсуждали американскую «обеспокоенности по поводу курса» Национального совета спасения родины, сформированного военными Нигера. Указывается, что Пентагон «поддерживает связь» с НССР.

    Напомним, Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщило, что африканская страна разрывает соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера.

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    16 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует учитывать при отправке военных на Украину уничтожение ВС России большого количества гаубиц Caesar, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.

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    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

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    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    17 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пророссийское подполье в Одессе совершило диверсионную операцию на складе беспилотников и РЭБ ВСУ, сообщил представитель подполья.

    Как указал источник, российские партизаны сегодня ночью провели диверсию на складе боеприпасов волонтеров ВСУ в Усатово под Одессой. По его словам, в результате успешной операции уничтожено более 50 дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья иностранного производства и военная амуниция, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что пожары произошли на двух промышленных объектах в Одесской области после взрывов.

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    17 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву

    Собянин: ПВО отразила атаку еще одного летевшего к Москве БПЛА, разрушений нет

    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в городском округе Домодедово отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в своем Telegram-канале, силы ПВО Минобороны в городском округе Домодедово уничтожили летевший на Москву беспилотник. Собянин добавил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

    Ранее Собянин сообщил, что в Раменском и Ступинском городских округах силами ПВО отражены атаки беспилотников, летевших на Москву.

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    17 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

    Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита на Украину в марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу из-за «реальной целенаправленной угрозы ракетного удара», пишут СМИ.

    Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

    Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».

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    17 марта 2024, 03:53 • Новости дня
    Трамп предрек США «кровавую баню»

    Трамп предсказал «кровавую баню» в США в случае его поражения на выборах

    Трамп предрек США «кровавую баню»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп считает, что в случае его поражения на президентских выборах США ждет «кровавая баня».

    По словам Трампа, «это будет наименьшее из всего», что ждет США, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп получил необходимое количество делегатов на съезд Республиканской партии и теперь его выдвижение кандидатом в президенты – формальность. В свою очередь, действующий глава государства Джо Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения от Демократической партии.

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    Главное
    Российские войска освободили Мирное в Запорожской области
    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России
    Украинский снаряд убил 16-летнюю школьницу в Белгороде
    Министр обороны Британии испугался ехать в Одессу
    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США
    Маск допустил потерю территорий Украины в случае отказа от переговоров
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    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

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    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

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    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

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    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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