16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, она обращается в ООН и Совет Европы.
«Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав... я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».
Она также отметила, что не помнит таких активных выборов и такой высокой активности людей, которые хотят реализовать свое избирательное право. «Чрезвычайно высокая активность людей, которые хотят реализовать свое избирательное право. Пожалуй, я не помню таких активных выборов и такого глубокого общественного наблюдения, мониторинга со стороны уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, развернутых общественных центров и штабов», – уточнила Москалькова.
Ранее Совет по правам человека СПЧ при президенте не обнаружил на выборах главы государства России каких-либо нарушений, способных повлиять на результаты голосования.