16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
У пришедших голосовать на выборах россиян в Латвии начали изымать документы
Посольство: В Латвии у россиян, пришедших проголосовать на выборах, изымают документы
Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств, идет поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на президентских выборах, сообщили в посольстве России в республике.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале посольства, у российских избирателей изымают латвийские id-карты с видом на жительство и предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.
В посольстве добавили, что столь изощренная форма издевательства над гражданами России не может не вызывать отвращения, а уровень бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает.
Ранее в Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах россиян.