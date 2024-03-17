В МИД назвали число проголосовавших за рубежом россиян

Захарова: За рубежом уже проголосовали более 125 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Захарова уточнила в своем Telegram-канале, что по состоянию на 10.00 мск 17 марта за рубежом проголосовали 125 428 человек. Но даже такие данные она назвала ответом тем, кто пытался распространить дезинформацию.

Захарова отдельно отметила то, с какой самоотдачей работают российские дипломаты на избирательных участках.

Очереди из желающих проголосовать на выборах образовались у посольства России в Париже. Еще до открытия избирательных участков граждане начали собираться у здания посольства на бульваре Ланн, передает РИА «Новости».

«Сегодня исторический день – в том, что происходит в мире и в России, и во Франции... Нужно выполнить свой гражданский долг», – сказала россиянка, пришедшая на выборы в посольство в Париже.

Очередь из нескольких тысяч россиян, желающих проголосовать, растянулась более чем на километр от генерального консульства России в Алма-Ате.

Кроме того, порядка 200 граждан России ожидают очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве.

Аналогичная ситуация и в других городах за рубежом. Так, очередь в турецкой Анталье растянулась на 150 метров. В то же время в Ереване очередь растянулась на 1 километр.

Большие очереди из желающих проголосовать зафиксированы в Белоруссии, Германии, Греции, Швейцарии, Эстонии. В Туркмении к 14.00 местного времени проголосовало более 1800 человек.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах президента России в целом по состоянию на 14.00 мск составляет 66,08%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.