16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
В Херсонской области завершились выборы президента России
Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершено. Все избирательные участки закрылись.
Председатель Херсонского избиркома Марина Захарова проголосовала за несколько минут до закрытия участка. Она подчеркнула, что выборы были организованы на высоком профессиональном уровне и прошли хорошо, без серьезных происшествий, несмотря на множество провокаций со стороны Украины, передает РИА «Новости».
Также Захарова отметила высокую явку на выборы в Херсонской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей. На избирательных участках дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. Также были установлены камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени (15:00 мск) завершилось голосование на выборах президента России на Дальнем Востоке. Первыми, в 11:00 мск, закрылись избирательные участки на Чукотке и на Камчатке, последними, в 15:00 мск, - в Республике Бурятия.