В Херсонской области завершились выборы президента России

Эксперт оценил влияние пузырька зеленки на результаты выборов

Эксперт Тюков оценил влияние влитого в урну для голосования пузырька зеленки на результаты выборов

Тюков объяснил, что ст. 73 ФЗ «О выборах президента России» говорит, что при подсчете не учитываются бюллетени «неустановленного образца», а к залитым бюллетеням это не относится. Кроме того п. 16 этой статьи предельно четко прописывает, что недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от позиции «За» или «Против», или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате».

В случае возникновения сомнений у комиссии в определении волеизъявления избирателя – бюллетень будет отложен в отдельную пачку, и по окончании сортировки УИК будет принимать отдельное решение о действительности всех вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования комиссии. Эксперт пояснил, что на обратной стороне бюллетеня будут указаны причины признания его действительным или недействительным за подписями не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии.

По словам Тюкова, к середине второго дня голосования не зафиксировано ни одного серьезного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты. Всего за это время поступило 64 сообщения о возможных проблемах и нарушениях, но они всерьез не повлияли на ход и потенциальные результаты голосования.

Эксперт считает, что в 27 случаях речь идет с откровенными случаями вандализма и хулиганства – например, случаи с поджогом ящика для голосования или порчей бюллетеней с помощью красящего вещества. Нарушители понесут ответственность в соответствии с законом, но на результаты голосования их действия никак не повлияют. Тюков отметил, что в случае если бы, например, имел место доказанный вброс бюллетеней, то ящик для голосования пришлось бы опечатать.

Еще в 17 случаях обнаружилось, что речь идет всего лишь о фейках, а не о реально имевших место нарушениях, и в 20 случаях были незначительные нарушения, которые быстро устранили.

Для сравнения, на выборах депутатов Госдумы России в сентябре 2021 года (первый опыт трехдневного голосования на федеральной кампании) к этому моменту на некоторых избирательных участках в пяти регионах бюллетени были признаны недействительными в связи с нарушениями.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках.