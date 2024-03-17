16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Голосование на выборах президента России завершилось на Дальнем Востоке
В воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени (15:00 мск) завершилось голосование на выборах президента России на Дальнем Востоке. Первыми, в 11:00 мск, закрылись избирательные участки на Чукотке и на Камчатке, последними, в 15:00 мск, - в Республике Бурятия.
«Все избирательные участки - 810 постоянных и 22 временных - закрылись. Теперь начинается следующий этап - подсчет голосов», - сказал ТАСС председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.
В Бурятии к 15:00 (10:00 мск) проголосовали более 450 тыс. избирателей, явка составила 67,82%. В Закаменском районе Бурятии явка превысила 94%. Несколько жителей Москвы, совершавших пеший переход по Байкалу, проголосовали в Горячинске по открепительным удостоверениям.
В целом по России явка на выборах президента к 14:00 мск составила 66,08%. В ряде регионов были организованы тематические площадки, концерты и другие мероприятия, приуроченные к дню голосования. Ожидается, что окончательные результаты голосования будут объявлены в понедельник, 18 марта.