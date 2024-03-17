16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
«Сталин» проголосовал на выборах президента России в Чите
Читинцы в костюмах исторических личностей проголосовали на выборах президента
В Чите на избирательных участках на выборах президента России жители появлялись в костюмах исторических личностей. Среди них были «Иван Грозный», «Иосиф Сталин», «Екатерина II», «Александр II», «Александр Невский» и «Петр I», сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Как указали в пресс-службе, забайкальцы с креативом подошли к голосованию на выборах президента. Отмечается, что все три дня в Чите на избирательных участках появляются жители в костюмах исторических личностей. В правительстве уточнили, что забайкальцы в исторических образах призывают граждан не оставаться в стороне и сделать свой выбор, передает РИА «Новости».
Житель в образе Ивана Грозного пояснил, что «надобно возвысить глас народа и показать единство наше «врагам во устрашение».
Ранее на избирательном участке в Тульской области на выборах президента России проголосовал избиратель в костюме тульского пряника.