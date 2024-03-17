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    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    17 марта 2024, 15:36 • Новости дня

    Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах под Тулой

    Tекст: Ольга Иванова

    На избирательном участке в Тульской области на выборах президента России проголосовал избиратель в костюме тульского пряника, сообщает облизбирком.

    В облизбиркоме отметили, что костюм пряника был не единственным на этих выборах, в первые два дня голосования на участках проголосовали «заяц», «тигр», «гусь», передает РИА «Новости».

    Тульский пряник – один из гастрономических брендов Тульской области.

    Ранее избирком Кузбасса сообщил, что один из избирателей в Полысаево пришел голосовать в костюме румяного блина.

    16 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму

    Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления посольства Великобритании о якобы незаконности выборов в Крыму

    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямым вмешательством в дела России, а также «слабоумием и отвагой» заявление британского посольства о якобы незаконности российских выборов в Крыму и в новых регионах.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала примером «слабоумия и отваги» заявления британского посольства о том, что Крым и новые регионы России принадлежат Киеву, и  у России якобы нет законных оснований для проведения там выборов.

    По ее словам, посла Британии за такие слова могут вызвать для профилактики в МИД России, хотя его видеть доставляет мало удовольствия российским дипломатам.

    Захарова также отметила, что в МИД России истерика Лондона понятна: выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, несмотря на все козни Запада.

    «Что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона», – подчеркнула Захарова, напомнив, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме 10 лет назад.

    По ее словам, в Британии не могут смириться с тем, что ушли те времена, когда Лондон решал кому и что «принадлежит», поэтому и «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела.

    В заключении Захарова посоветовала британским дипломатам заняться международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов, а также найти Скрипалей, и показать всему миру Кейт Миддлтон, осудив фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец.

    Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    16 марта 2024, 16:28 • Новости дня
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней

    Глава ЦИК Памфилова: Из-за попыток залить урны были безвозвратно утрачены 214 бюллетеней

    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, пытались поджечь урны, в одном случае попытались использовать дымовую шашку. Всего безвозвратно утрачено 214 бюллетеней, передает ТАСС.

    Глава ЦИК также сообщила, что с начала голосования  заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, больше всего досталось порталу голосования – 130 тыс. атак, остальные 30 тыс. атак были направлены на портал наблюдения за ДЭГ.

    Ранее Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей.

    Напомним, в течение первого дня голосования были зафиксированы мелкие инциденты и провокации на избирательных участках в нескольких регионах.

    Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

    Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. После задержания она заявила, что данное задание получила из «украинских Telegram-каналов», где за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами.

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    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

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    16 марта 2024, 22:49 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

    Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.

    В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

    Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

    15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

    В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

    Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    16 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»

    Медведев предупредил поджигающих урны с бюллетенями о наказании за госизмену

    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Негодяи, испортившие урны с бюллетенями, могут получить наказание по статье «Государственная измена», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними должны помнить, что их деяния могут быть квалифицированы как государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны, написал в своем Telegram-канале Медведев.

    По словам замглавы Совбеза, действия «этих предателей» образуют составы иных преступлений, то и по другим статьям уголовного закона.

    Медведев назвал деяния поджигателей и портящих бюллетени в урнах, не детской игрой в спички, а прямым содействием «выродкам», обстреливающим российские города.

    Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поджоги и другие подобные действия на избирательных участках будут строго караться, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на выборах президента России шли с Украины и из западных стран.

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    16 марта 2024, 16:37 • Новости дня
    Д'Артаньян оценил организацию выборов президента в России

    Французский герцог д'Артаньян высоко оценил организацию президентских выборов в России

    Д'Артаньян оценил организацию выборов президента в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президентские выборы в России проходят спокойно в хорошо организованной обстановке, спокойной обстановке, заявил известный французский политик, герцог Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.

    Французский герцог отметил, что избиратели могут спокойно получить  бюллетени, пойти в изолированную кабину, и спокойно выбрать кандидата. Каких-либо проблем на избирательных участках Д'Артаньян не увидел, и не получал жалоб от избирателей или наблюдателей, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что он знает, что такое выборы, потому что избирался 40 лет, был членом Европарламента и французского Сената.

    Эмери д`Артаньян – член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России.

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    17 марта 2024, 09:48 • Новости дня
    Очная явка на выборах президента России превысила 60%

    ЦИК: Очная явка на выборах президента России превысила 60% к 09:38 мск

    Очная явка на выборах президента России превысила 60%
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 60,04% по состоянию на 09.38 мск, следует из данных на официальном сайте ЦИК России.

    Как указано на сайте, ход голосования – 60,04%, передает ТАСС.

    Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Напомним, явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%.

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    16 марта 2024, 16:46 • Новости дня
    Памфилова: Поджигавшие урны с бюллетенями получали указания с Украины

    Глава ЦИК Памфилова: Указания портить бюллетени шли с Украины и из западных стран

    Памфилова: Поджигавшие урны с бюллетенями получали указания с Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Указания портить бюллетени разными жидкостями и жечь урны для голосования, шли с территории Украины и некоторых стран Европы, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

    Памфилова отметила, что серьезных нарушений на выборах не допущено, разбирать нечего, в основном ЦИК разбирает «мусор, высосанный из пальца», передает ТАСС.

    Ранее Памфилова сообщила, что в общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках.

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    16 марта 2024, 21:53 • Новости дня
    Явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%

    ЦИК: Явка на выборах президента России к 21.49 мск субботы составила 58,62%

    Явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Общая явка на выборах президента России во второй день голосования к 21.49 мск составила 58,62%, сообщается на сайте ЦИК.

    К 20.19 мск явка составляла 55,1%, следует из данных ЦИК.

    Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования на 16.20 мск составила 51,77%.

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    16 марта 2024, 20:22 • Новости дня
    Иностранные наблюдатели оценили легитимность выборов в России

    Жога: Иностранные наблюдатели высоко оценили легитимность выборов в России

    Наблюдатели из зарубежных государств высоко оценивают легитимность нынешних выборов президента России и не отмечают нарушений, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета ДНР Артем Жога.

    Жога отметил, что иностранных наблюдателей интересует как выборы организованы,  фиксируют все действия на избирательных участках. По их словам, многие страны заинтересованы тем, как проходят выборы в России, передает ТАСС.

    Также председатель Народного совета ДНР подчеркнул, что отказавшиеся отправить своих наблюдателей страны «сделали большую ошибку», потому что им есть, чему поучиться у российских избирательных комиссий.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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    16 марта 2024, 18:30 • Новости дня
    Эксперт оценил влияние пузырька зеленки на результаты выборов

    Эксперт Тюков оценил влияние влитого в урну для голосования пузырька зеленки на результаты выборов

    Большинство бюллетеней, которые оказались залиты в результате провокаций, могут быть учтены при подсчете голосов в воскресенье: пузырек зеленки вряд ли помешает определить волеизъявление гражданина, заявил доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.

    Тюков объяснил, что ст. 73 ФЗ «О выборах президента России» говорит, что при подсчете не учитываются бюллетени «неустановленного образца», а к залитым бюллетеням это не относится. Кроме того п. 16 этой статьи предельно четко прописывает, что недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от позиции «За» или «Против», или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате».

    В случае возникновения сомнений у комиссии в определении волеизъявления избирателя – бюллетень будет отложен в отдельную пачку, и по окончании сортировки УИК будет принимать отдельное решение о действительности всех вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования комиссии. Эксперт пояснил, что на обратной стороне бюллетеня будут указаны причины признания его действительным или недействительным за подписями не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии.

    По словам Тюкова, к середине второго дня голосования не зафиксировано ни одного серьезного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты. Всего за это время поступило 64 сообщения о возможных проблемах и нарушениях, но они всерьез не повлияли на ход и потенциальные результаты голосования.

    Эксперт считает, что в 27 случаях речь идет с откровенными случаями вандализма и хулиганства – например, случаи с поджогом ящика для голосования или порчей бюллетеней с помощью красящего вещества. Нарушители понесут ответственность в соответствии с законом, но на результаты голосования их действия никак не повлияют. Тюков отметил, что в случае если бы, например, имел место доказанный вброс бюллетеней, то ящик для голосования пришлось бы опечатать.

    Еще в 17 случаях обнаружилось, что речь идет всего лишь о фейках, а не о реально имевших место нарушениях, и в 20 случаях были незначительные нарушения, которые быстро устранили.

    Для сравнения, на выборах депутатов Госдумы России в сентябре 2021 года (первый опыт трехдневного голосования на федеральной кампании) к этому моменту на некоторых избирательных участках в пяти регионах бюллетени были признаны недействительными в связи с нарушениями.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках.

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    16 марта 2024, 16:09 • Новости дня
    ВСУ сбросили снаряд с дрона у избирательного участка в Запорожской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника у избирательного участка в селе Благовещенка Энергодарского района Запорожской области.

    По словам председателя участковой избирательной комиссии, № 511 Натальи Рябенькой, инцидент произошел в 07.00 мск, когда участок еще был закрыт, передает ТАСС.

    Взрывное устройство было сброшено в пяти-шести метрах от здания Дома культуры, где находится избирательный участок.

    «Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд. Пострадавших нет, здание тоже не повреждено», – рассказала Рябенькая.

    Из-за атаки 16 марта избирательный участок не работает. Голосование в регионе будет проходить один день – в воскресенье, 17 марта. 15 и 16 марта члены участковых избирательных комиссий проведут подомовой обход избирателей.

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    16 марта 2024, 19:54 • Новости дня
    МИД: Украина усилила обстрелы России из-за выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Украина усилила террористические действия против России, чтобы выпросить у Запада больше финансовой помощи и смертоносных вооружений, участившиеся попытки проникновения на российскую территорию украинских ДРГ успешно пресекаются, следует из заявления МИД.

    В МИД заявили, что «за последние двое суток в результате обстрелов Белгородской области два человека погибли и 19 получили ранения», кроме того, в субботу ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области.

    В дипведомстве обратили внимание, что киевский режим усилил свои террористические действия, чтобы выпросить у Запада больше помощи, показать свою активность кураторам, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Все преступления, совершенные с целью повлиять на голосование, будут расследованы, а виновные понесут суровое наказание, говорится в заявлении МИД России.  Москва убеждена, что жители приграничных с Украиной регионов не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    16 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    В ГД предупредили, что за поджоги на избирательных участках будут судить как за теракты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поджоги и другие подобные действия на избирательных участках будут строго караться, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

    Пискарев сообщил, что в нескольких регионах России, включая Москву, были зафиксированы случаи провокаций на избирательных участках. Он подчеркнул, что для провокаторов наказание будет неминуемым и строгим.

    «За воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на выборах президента России шли с Украины и из западных стран.

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    16 марта 2024, 22:14 • Новости дня
    Самодельное взрывное устройство сработало в Бердянске

    Tекст: Антон Антонов

    В Бердянске сработало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов, жертв нет, сообщили в оперативных службах.

    В сообщении говорится, что «преступная киевская власть» продолжает предпринимать попытки запугать граждан России во время выборов, передает РИА «Новости».

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. Действующий президент Владимир Путин указывал, что киевский режим пытается «сорвать процесс голосования» и «запугать людей», устраивая «демонстративные вооруженные акции». Однако граждане России активно идут на избирательные участки. Общая явка во второй день голосования составила 58,62%.

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    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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