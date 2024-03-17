На избирательных участках в России отметили Масленицу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Telegram-канале избиркома Кузбасса, один из избирателей в Полысаево пришел голосовать в костюме румяного блина.

На Камчатке масленичные гуляния прошли вблизи избирательного участка №51, на них заглянули и иностранные эксперты, которые прибыли в регион в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.

Песнями и плясками встретили избирателей на избирательном участке № 381 в Южно-Сахалинске. Последний день голосования на выборах президента России совпал с масленичными гуляниями в областном центре.

В Псковской области также пригласили жителей «блинов на Масленицу отведать, а заодно проявить и свою гражданскую ответственность».

В Кыштовском районе Новосибирской области возле зданий, где расположены избирательные участки, прошли массовые масленичные гуляния.

В Мурманской области рядом с избирательными участками Кольского Заполярья также прошло празднование Масленицы.

В Калининградской области пришедших на выборы избирателей угощают блинами и чаем.

Голосование на выборах президента России с празднованием Масленицы прошло также в Пермском крае.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Ранее шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу.