16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
На избирательных участках в России отметили Масленицу
По всей России на избирательных участках в воскресенье можно было не только проголосовать за президента страны, но и поучаствовать в праздновании Масленицы.
Как сообщили в Telegram-канале избиркома Кузбасса, один из избирателей в Полысаево пришел голосовать в костюме румяного блина.
На Камчатке масленичные гуляния прошли вблизи избирательного участка №51, на них заглянули и иностранные эксперты, которые прибыли в регион в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.
Песнями и плясками встретили избирателей на избирательном участке № 381 в Южно-Сахалинске. Последний день голосования на выборах президента России совпал с масленичными гуляниями в областном центре.
В Псковской области также пригласили жителей «блинов на Масленицу отведать, а заодно проявить и свою гражданскую ответственность».
В Кыштовском районе Новосибирской области возле зданий, где расположены избирательные участки, прошли массовые масленичные гуляния.
В Мурманской области рядом с избирательными участками Кольского Заполярья также прошло празднование Масленицы.
В Калининградской области пришедших на выборы избирателей угощают блинами и чаем.
Голосование на выборах президента России с празднованием Масленицы прошло также в Пермском крае.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Ранее шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу.