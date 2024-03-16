Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил учения десанта КНДР

Tекст: Денис Тельманов

На учениях Ким Чен Ына также сопровождал секретарь Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Ким Чен Ын вместе с дочерью поднялся на наблюдательный пункт, где принял рапорт о плане учений частей воздушно-десантных войск и руководил учениями, они вместе наблюдали за солдатами в бинокль, а затем спустились вниз, чтобы посмотреть на стрельбы вблизи и поприветствовать военных.

В ходе учений над полигоном пролетел самолет, прошла высадка десанта на позицию условного противника и захват гипотетического объекта.

«Учения нацелены на проверку готовности воздушных десантников к мобилизации по любому оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени, на оценку их практических навыков, примененных к подходящим способам ведения различных боевых действий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что северокорейский лидер остался доволен учениями и похвалил бойцов, заявив, что солдаты явно подготовлены «не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом отношениях».