В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.18 комментариев
В России создали робота-колобка для разведки в опасных условиях
В ИТМО создали робота-разведчика в форме колобка с четырьмя кармерами и низкочастотной связью
Специалисты факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО разработали робота-разведчика в форме шара, который оснащен системой из четырех камер для всесторонного обзора.
«Робошар сможет перемещаться и передавать видеоизображение с любой из установленных камер», – сообщила пресс-служба ИТМО, передает ТАСС.
Отмечается, что «колобок» можно забросить в помещение, после чего он передаст информацию о количестве в нем людей. Для передачи видеоизображений и управления роботом применяется беспроводная связь через низкочастотные передатчики, гарантирующие высокую дальность.
Робот-колорбок создают при помощи 3D-печати, оборудовано системой из четырех камер, которая обеспечивает всесторонний обзор. В отличие от статичных аналогов робот способен самостоятельно перемещаться в пространстве. При этом форма шара защищает его от застревания и переворачивания при передвижении по сложному рельефу или в опасных для человека условиях.
Ранее сообщалось, что в зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов.