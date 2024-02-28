В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов

Tекст: Денис Тельманов

«На данный момент в зоне СВО применяется пять экземпляров платформы СЭМ-350. Мы модернизировали первую версию аппарата с учетом пожеланий российских военнослужащих. В начале марта новая модификация будет отправлена в зону спецоперации. Грузоподъемность СЭМ увеличится в два раза – до 400 кг транспортируемого груза», – приводит сообщение НПО ЦВБП ТАСС.

Отмечается, что в ходе модернизации у платформы была вдвое увеличена мощность силовой установки, теперь она может эвакуировать с поля боя двух раненых одновременно. Видеосигнал для управления устройством передается на дальность 2 км, отметили разработчики.

Кроме того, платформа используется для подвоза боекомплекта и провизии на позиции. Время автономной работы аппарата зависит от объема установленных аккумуляторов и может достигать от двух часов и более.