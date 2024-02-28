Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350
В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов
В зону проведения специальной военной операции в начале марта поставят роботизированную гусеничную платформу СЭМ-350, которая после модернизации сможет транспортировать грузы весом до 400 кг, сообщили в компании-разработчике НПО ЦВБП.
«На данный момент в зоне СВО применяется пять экземпляров платформы СЭМ-350. Мы модернизировали первую версию аппарата с учетом пожеланий российских военнослужащих. В начале марта новая модификация будет отправлена в зону спецоперации. Грузоподъемность СЭМ увеличится в два раза – до 400 кг транспортируемого груза», – приводит сообщение НПО ЦВБП ТАСС.
Отмечается, что в ходе модернизации у платформы была вдвое увеличена мощность силовой установки, теперь она может эвакуировать с поля боя двух раненых одновременно. Видеосигнал для управления устройством передается на дальность 2 км, отметили разработчики.
Кроме того, платформа используется для подвоза боекомплекта и провизии на позиции. Время автономной работы аппарата зависит от объема установленных аккумуляторов и может достигать от двух часов и более.