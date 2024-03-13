Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом

Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов в Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Запись сделана в приграничной зоне у поселка Нехотеевка в Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В ролике запечатлен подбитый танк с порванной гусеницей, судя по выпускаемым дымам, двигатель машины еще работал на момент записи. Также на видео попали убегающие украинские боевики, уносящие раненых.

ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков. Спецслужба опровергла информацию об их заходе в населенные пункты этих регионов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.