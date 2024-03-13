Украинские беспилотники сбиты над Курском и Белгородской областью

Tекст: Антон Антонов

Старовойт сообщил в Telegram, что в небе над Курском и над Курским районом «работает ПВО». В Курском районе объявлена ракетная опасность.

Как сообщил в Telegram глава Белгородской области, по имеющейся информации, в Новооскольском городском округе никто не пострадал, но в частном домовладении загорелся сарай.

Напомним, ракетную опасность объявили в Белгородской области. На территории Воронежской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.