ПВО сбила украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями

Tекст: Антон Антонов

Старовойт в Telegram призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА.

Гладков сообщил в Telegram, что у села Круглое Красненского района сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но повреждена ЛЭП, «временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное».

Кроме того, три беспилотника атаковали Губкинский городской округ. В результате «их падения с последующей детонацией никто не пострадал», но повреждена линия газоснабжения в селе Богословка и два домовладения в городе Губкине.

Также Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино, пострадал сотрудник промышленного предприятия – «часть снарядов легла в промзоне». У пострадавшего «контузия и ссадины», он доставлен в больницу. Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, прооизошло задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Абоненты Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань временно остались без света.

Напомним, до этого сообщалось, что над Курском сбито два украинских беспилотника, у села Серебрянка Белгородской области также были сбиты два БПЛА самолетного типа.