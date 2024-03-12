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    Почему Париж отрекся от идеи защищать Украину французами
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    Мнения
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Победа «Оппенгеймера» – это проблеск адекватности в США

    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    32 комментария
    12 марта 2024, 17:28 • Новости дня

    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов

    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин во время интервью предложил наказание для уехавших после начала СВО звезд шоу-бизнеса.

    В интервью aif.ru Селин жестко высказался о поведении музыкантов Бориса Гребенщикова* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувших Россию после начала СВО.

    По словам звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», тех, кто перечисляет деньги ВСУ, нужно приговаривать к высшей мере наказания. По его мнению, эти люди фактически спонсируют убийство русских солдат, мирных жителей Донбасса и приграничных Курской и Брянской областей.

    Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс – это не «прачечная» для участников «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    10 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных

    RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.

    Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.

    Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    11 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams

    Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams

    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы уничтожили под Авдеевкой еще один американский танк M1 Abrams, поставленный вооруженным силам Украины, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский в своем Telegram-канале уточнил, что танк уничтожили из противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи.

    Ранее поступили сообщения об уничтожении по крайней мере четырех других танков Abrams в зоне конфликта на Украине. Так, 6 марта стало известно, что российские военные с первого выстрела подбили Abrams на Авдеевском направлении. За день до этого у поселка Бердычи уничтожили третий по счету американский танк.

    Второй Abrams был поражен российскими дронами «Упырь». А 1 марта стало известно об уничтожении самого первого американского танка, поставленного ВСУ.

    Как отмечал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают.

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    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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    12 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

    Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

    Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

    Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Коментарии (13)
    12 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

    ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

    В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

    Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

    Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.

    Коментарии (12)
    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

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    10 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Появились сообщения о применении российскими войсками новых бомб на Украине

    Российская армия стала использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый вид бомб

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные начали использовать новый вид бомб – УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, сообщают СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, УМПБ Д-30СН может использоваться как авиацией, так и РСЗО. Это «30-сантиметровая труба с блоками управления и спутникового самонаведения, крыльями и больше 100 кг взрывчатых веществ». Сейчас российская авиация применяет модель УМПБ Д-30СН без двигателя. В соцсетях со ссылкой на сообщения украинских военных пишут, что испытания УМПБ Д-30СН «проходят вполне успешно».

    Напомним, при освобождении Авдеевки был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

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    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

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    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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