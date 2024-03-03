Охлобыстина возмутили поездки участников «голой вечеринки» в Донбасс

Tекст: Ольга Иванова

Девушка из ЛНР задала вопрос о «голой вечеринке», устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, она же высказалась о том, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие – просто сфотографироваться, как Ольга Бузова, передает РИА «Новости».

Охлобыстин посоветовал молодежи Донбасса относиться к этому явлению «рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут»

«Донбасс реально – это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России», – заявил актер.

Напомним, певец Филипп Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение. СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала решили в новогодних эфирах обойтись без Киркорова. В феврале он посетил ДНР, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Позднее он вернулся в российский телеэфир в шоу «Маска».