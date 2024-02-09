Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Супружеская пара в Барнауле попала под «УАЗ Патриот» на пешеходном переходе
В Барнауле супружеская пара попала под «УАЗ Патриот» на пешеходном переходе, женщина скончалась
Прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобилем в Барнауле на «зебре» на пожилых супругов-пешеходов, в результате чего женщина скончалась, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем… по улице Попова, 29 в городе Барнауле», – передает ТАСС.
Отмечается, что супруги переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и были сбиты автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением 63-летнего местного жителя.
73-летний пешеход и его 71-летняя супруга получили комплексные телесные повреждения. Женщина впоследствии скончалась.
Ранее сообщалось, что в Московской области произошло столкновение почти трех десятков автомобилей, погиб человек.