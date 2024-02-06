  • Новость часаВзрывы прогремели в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия пополняет казну и резервы
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    Тренер Жулин допустил, что Валиевой могли подсыпать допинг
    У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем
    Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины
    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    6 февраля 2024, 04:27 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Харьковской области

    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Херсоне, который удерживают украинские войска, передает ТАСС.

    Воздушная тревога действует в Полтавской и Сумской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях взрывы прогремели в Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

    Коментарии (12)
    5 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ доставили в республику ЗРК Patriot
    Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ доставили в республику ЗРК Patriot
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    На оккупированную ВСУ часть территории ДНР прибыли несколько расчетов Patriot, сказал Кимаковский со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Переброска может быть связана с потенциальными провокациями, предположил он.

    До этого представитель силовых структур заявил, что у ВСУ могут быть пять батарей Patriot.

    Коментарии (29)
    5 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре на собрании назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники спецподразделений нацполиции Украины в Днепропетровской области, в числе которых есть бывшие сотрудники «Беркута», назвали приехавшего к ним замначальника главного управления ведомства Владимира Богониса «гнидой с Майдана».

    Видео появилось в соцсетях.

    Бывших «беркутовцев» призывали вступить в специальную штурмовую бригаду «Лють» и отправиться в зону боевых действий.

    «Ты – гнида с Майдана!» – выкрикнули Богонису из зала.

    «Да, я гнида с Майдана. А ты гнида откуда?» – спросил в ответ замначальника главного управления нацполиции Украины в Днепропетровской области.

    «А я из «Беркута»! (…) Я страну защищал», – сказал обратившийся к нему сотрудник, слова которого были встречены аплодисментами коллег.

    Владимир Богонис с 2014 года состоял в националистическом батальоне «Днепр-1», прошел путь от рядового до заместителя начальника штаба подразделения и до руководящих должностей в полиции Днепра и Днепропетровской области.

    Нацбат «Днепр-1», созданный по приказу тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после госпереворота 2014 года, проводил карательные операции в Донбассе. В батальон отбирали кандидатов с ярко выраженной националистической позицией. Вместе с батальоном «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) участвовал в операции по захвату Мариуполя в 2014 году.

    Коментарии (11)
    5 февраля 2024, 13:23 • Новости дня
    Рогов разоблачил «визит Зеленского в Работино»

    Рогов назвал постановкой визит Зеленского в Работино

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского на линию фронта в селе Работино в Запорожской области – это постановка, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Зеленский не приезжал на передовую в Работино, «все это постановка», сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

    По его словам, политик был в оккупированном украинскими военными городе Запорожье, но это «и совсем не рядом с Работино».

    Фотографии и видео из подвала лишь подтверждают, что это «смонтированная пропагандистская картинка» для украинцев.

    Зеленский на фото стоит в чистых сапогах, на нем нет бронежилета и каски, но в сообщениях утверждается, что делегация ездила в Работино. По словам Рогова, в поселок «даже хорошо обученным военным зайти тяжело», он находится в «серой зоне».

    «При любом скоплении живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», – напомнил глава движения.

    В последние дни в Работино фиксировались постоянные бои и артиллерийские удары, также работали дроны. Никто не подключал «режим тишины» в ходе якобы визита Зеленского, и удары отрабатывались «по интенсивности не ниже, если не выше, чем раньше».

    Киевский режим пытался такими постановочными кадрами показать, что Зеленский «все контролирует» и что он куда «смелее, решительнее и бесстрашнее главкома ВСУ Валерия Залужного».

    По словам Рогова, эта постановка – один из этапов по подготовке к увольнению Залужного.

    Ранее офис Зеленского заявил, что президент Украины в воскресенье совершил поездку в Работино, он якобы побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании

    Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на должность посла в Великобритании

    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    Шевченко утверждает, что отставка Залужного состоится в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    СМИ сообщали, что Пентагон давит на президента Украины, чтобы Залужный был отправлен в отставку.

    Коментарии (30)
    5 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Греция увидела риски в передаче Украине ЗРК С-300
    Греция увидела риски в передаче Украине ЗРК С-300
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны, заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

    Представителю кабмина задали вопрос о существовании намерений у правительства передать С-300 на Украину. Маринакис заявил, что должен быть предел в отношении ложных новостей, намерения передать С-300 на Украину не существует ни в коем случае, как и желания правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики, передает ТАСС.

    Ранее правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов. В этот же день Госдеп одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 10:48 • Новости дня
    Париж вызвал посла России после гибели французов на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Посла России в Париже Алексея Мешкова решили вызвать в МИД Франции после гибели двух французов на Украине, пишет агентство AFP.

    По информации дипломатического источника, МИД вызовет главу российского диппредставительства, «чтобы еще раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ настаивает на том, что располагает надежной информацией об участии наемников из Франции в боях на Украине.

    Коментарии (12)
    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

    Коментарии (15)
    5 февраля 2024, 11:18 • Новости дня
    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного

    Политолог Чеснаков: Слова Зеленского о желании уволить Залужного говорят о недоговороспособности украинской власти

    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Зеленского являются чрезвычайно важным сигналом. Они свидетельствуют о кризисе легитимности, кризисе доверия и кризисе понимания в украинской власти. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Чеснаков. Ранее Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

    «Признание Зеленского в наличии желания уволить Залужного – чрезвычайно важный сигнал. Я бы даже сказал – чрезвычайный сигнал. Он фиксирует по меньшей мере три кризиса украинского руководителя и власти в целом», – написал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

    Первым он называет «кризис легитимности». По его словам, если Зеленский, который де-факто является руководителем и верховным главкомом, не отправит Залужного в отставку в течение суток, «можно не считать его президентом и главнокомандующим». «Просто так. Пустое место. Бессилие политической воли. Как можно исполнять приказы человека, который не знает, что делает и публично доказывает, что у него нет плана в самом важном деле, которым он должен быть занят. Только размышления и сомнения», – поясняет эксперт.

    Также политолог отмечает «кризис доверия». «Если Зеленский говорит такое публично, то он свидетельствует и подтверждает, что он лично и его офис (все равно он) постоянно врали аудитории и действительно организовали негативную медийную кампанию против командующего ВСУ для набора собственных политических очков», – пояснил аналитик.

    Последний, по мнению Чеснакова, кризис заключается в «кризисе понимания». Он отмечает, что если Зеленский говорит об увольнении ключевого должностного лица в своих ВС в каком-то заведомо проходном интервью зарубежному СМИ, «то он либо дурак, либо ничего не понимает в политике».

    «С таким политиком и человеком точно нельзя ни о чем вести переговоры. Он не может быть договороспособен в принципе. Клиент «поплыл». Можно добивать. Сам же публично дал команду «фас» в отношении себя», – заключил Чеснаков.

    Ранее Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

    Размышляя об изменениях в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «иметь позитивную энергию, оставив негативную дома».

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

    По информации The Washington Post, Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного тем, что новый командующий «обновит ситуацию на фронте». По его словам, кадровые перестановки также могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку.

    Звучали и другие объяснения, почему Зеленский хочет уволить Залужного. Как заявлял американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом.

    С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ.

    Коментарии (4)
    5 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    @ Marcelloo/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украину не беспокоят возможные риски при использовании списанных авиационных неуправляемых ракет класса «воздух – земля» CRV7, переданных Канадой, сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью канадской телевизионной сети Global News отметил, что передача Украине списанных CRV7 якобы поможет украинской армии противостоять ВС РФ. По данным Global News, на складе боеприпасов канадских вооруженных сил недалеко от города Саскатуна хранится более 83 тыс. этих ракет, пишут «Известия».

    Канадские чиновники в свою очередь предупредили, что не использующиеся уже несколько десятилетий CRV7 могут быть нестабильными, а значит, опасными для использования и транспортировки.

    Ранее канадские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщили, что Канада может передать Украине CRV7, которые были разработаны в 1980-е годы и сняты с вооружения в начале 2000-х.

    В декабре парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста списанных бронетранспортеров.

    Коментарии (8)
    5 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма

    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма в Симферополе

    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове предотвратили террористический акт, его целью было убийство одного из руководителей региона, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники ФСБ задержали группу, которая получила задание от СБУ. Это граждане России Боднарь В. А., Шевченко О. В. и Ананьев В. В., они намеревались подорвать машину одного из представителей органов власти в Симферополе, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Сейчас задержанные уже дали признательные показания. У них изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

    Также у подозреваемых нашли радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины, перьевой стабилизатор мины; СВУ осколочно-фугасного действия из брикета пластичной взрывчатки зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора ЭДП-р и радиореле; дистанционный взрыватель с подключением мобильного телефона.

    Уголовное дело завели по статьям о покушении на теракт, о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатки или взрывных устройств.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 18:45 • Новости дня
    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

    Украинка Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония»

    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»
    @ Kazuki Oishi/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Модель украинского происхождения Каролина Сиино, одержавшая победу в конкурсе «Мисс Япония», решила отказаться от своего титула из-за личных мотивов.

    В заявлении на сайте организаторов конкурса указано, что Сиино уведомила, что отказывается от титула по личным причинам, подробности не уточняются, передает ТАСС.

    По данным агентства Kyodo, украинка оказалась замешана в скандале из-за ее якобы связи с женатым мужчиной.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Кличко выступил против отставки Залужного

    Мэр Киева Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного

    Tекст: Ольга Никитина

    Мэр Киева Виталий Кличко выступил против возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, призвав действующие власти Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.

    Кличко, комментируя сообщения о планах президента Украины Владимира Зеленского подписать указ об увольнении Залужного, заявил, что «политика может перевесить здравый смысл и интересы государства». Он призвал власть осознать «всю полноту своей ответственности» и заявил о необходимости укреплять боеспособность вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Коментарии (5)
    5 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

    Политолог Скачко: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти
    @ Marcin Banaszkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский хочет остаться у власти по истечении официального срока. Для этого ему надо доказать, что он готов выполнять задачи, ставящиеся Западом. Демонстрацией решимости может стать увольнение главкома ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Зеленский чувствует, что Запад недоволен им и требует от него решительных действий. Официальный срок пребывания на посту президента заканчивается уже весной. Поэтому дальнейшее нахождение Зеленского у власти без заинтересованности покровителей остается под вопросом», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Именно поэтому он выступает с заявлением в иностранных СМИ. С одной стороны, он обращается к западной аудитории. А с другой – интервью было дано итальянскому телеканалу. Так что Зеленский вроде как даже пытается показать свою независимость от позиции США и Британии. Но это мнимая независимость», – подчеркивает собеседник.

    «Для Зеленского увольнение Залужного – последний шанс показать, что он готов выполнять задачи, которые ставятся из-за океана, сосредоточив максимальное количество власти в своих руках. Если Зеленский не воспользуется данной возможностью, то, вероятно, главком ВСУ его заменит», – резюмировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил о желании уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так он ответил на вопрос о его конфронтации с генералом. Кроме того, он отметил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства не только в военной сфере. По его словам, изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».

    Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Washington Post. В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» страны.

    Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного, подчеркнув, что подобные кадровые решения являются делом украинских властей. Он отметил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».

    Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта.

    Ранее телеканал CNN также сообщал, что Зеленский готов уволить Залужного в ближайшее время из-за разногласий по поводу ведения боевых действий. По данным СМИ украинский руководитель на одном из собраний предложил главкому ВСУ уйти в отставку и занять другую должность, на что генерал не дал своего согласия.

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Москве следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Представитель Кремля назвал очевидным и однозначным то, что у украинского руководства сейчас много проблем.

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

    Коментарии (11)
    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

    Коментарии (0)
    Главное
    США назвали удары по Ираку и Сирии самозащитой
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
    ЕС решил ограничить передвижение дипломатов РФ «символическими санкциями»
    На западе Украины отказались демонтировать панно с советскими солдатами
    В парламенте Венгрии сорвано голосование по приему Швеции в НАТО
    Работу отправленного в отставку правительства Казахстана оценили «на троечку»
    Названы самые матерящиеся районы Москвы

    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия встала на сторону России в борьбе с украинским террором

    Грузинские спецслужбы утверждают, что фактически предотвратили теракт, который готовила Украина на территории России. В Грузии удалось перехватить взрывчатку, которую пытались переправить из Одессы в Воронеж. Как удалось обнаружить следы этого преступления и что это означает с точки зрения сотрудничества спецслужб России и Грузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............