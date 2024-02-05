Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине и охране границ США

Спикер Палаты представителей Джонсон: Законопроект о помощи Украине и охране границ провалится

Tекст: Ольга Никитина

Джонсон на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что законопроект оказался «хуже, чем ожидалось». Он подчеркнул, что данная инициатива «даже близко» не способна помочь разрешить кризис на границе, вызванный действиями нынешнего президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

«Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он будет мертв по прибытии», – добавил спикер.

Согласно предложенной в понедельник инициативе, на охрану границ, помощь Украине и Израилю необходимо выделить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. На охрану границ предлагается направить 20,2 млрд долларов – втрое меньше.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе Соединенных Штатов оружием массового разрушения страны.