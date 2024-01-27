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    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    27 января 2024, 22:44 • Новости дня

    Трамп назвал разрушительной ситуацию на южной границе США

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.

    «Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», – приводит ТАСС слова американского экс-президента.

    Отмечается, что губернатор штата Техас Грег Эбботт, который пытается выстроить самостоятельную систему охраны границы от нелегальных мигрантов, заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ.

    При этом Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной 30 миль на границе, возведенное жителям Техаса для защиты от мигрантов.

    О поддержке Эбботта заявляли губернаторы-республиканцы других 25-ти штатов страны, а также Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также миллиардер Илон Маск, который заявлял, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

    При этом сам Эббот также заявлял, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США. Кроме того, он отправляет нелегалов из Техаса в другие штаты США. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев, а всего из Техаса вывезли в другие регионы страны более 100 тыс. незаконных мигрантов.

    Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.




    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    26 января 2024, 16:52 • Новости дня
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что Америка рискует столкнуться с «разрушительным гражданским противостоянием».

    Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .

    По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

    Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.

    Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».

    «И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.

    Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».

    До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.

    Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.

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    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    27 января 2024, 07:00 • Новости дня
    Стали известны подробности казни американца чистым азотом

    Казненный азотом американец испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Кеннет Юджин Смит, которого в первые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях.

    Казнь Смита началась в 19.58 по местному времени, а его смерть констатировали лишь в 20.25. При этом он начал биться в судорогах, которые продолжались как минимум две минут, а затем поднял голову, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Отмечается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил о серьезных опасениях, что казнь азотом может быть приравнена к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

    На момент смерти Смиту было 58 лет, его признали виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.

    Казнь азотом раньше никогда не применялась. Для ее осуществления в дыхательную маску, которую надевают на осужденного, подают чистый азот, который вытесняет кислород и человек умирает от гипоксии.

    Ранее сообщалось, что в Японии поджигателя аниме-студии, которая сгорела в июле 2019 году, приговорили к смертной казни. На пожаре погибли 36 человек.


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    26 января 2024, 12:58 • Новости дня
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела

    Политолог Межуев: Противоречия Юга и Вашингтона сможет решить только Верховный суд США

    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Жителям республиканских штатов, в частности Техаса, непонятно, почему колоссальные суммы тратятся на Украину, а не на защиту южных границ. Проблему обостряет и идеологический раскол, усилившийся в стране с приходом к власти Джо Байдена. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Борис Межуев. Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны.

    «Ситуация предельно опасная. Уже 25 республиканских штатов во главе с Техасом пытаются отстоять свои права на самостоятельную защиту границы. Противоречия между южными регионами и администрацией Джо Байдена накалились до предела. Разрешить конфликт сможет только формально нейтральная инстанция – Верховный суд США», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Скорее всего, ему придется занять сторону взбунтовавшихся штатов. В противном случае ситуация может лишь усугубиться, а последствия будут совершенно непредсказуемыми. Миграционная проблема всегда крайне остро воспринималась американцами из республиканских регионов, а при Байдене этот вопрос значительно обострился», – отмечает эксперт.

    «Жителям того же Техаса непонятно, почему колоссальные суммы из бюджета уходят на внешнеполитические инициативы, например, на Украину. По их мнению, гораздо более мудрым решением стало бы укрепление границ, которое смогло бы решить проблему наркотрафика и потока нелегальных мигрантов», – подчеркивает собеседник.

    «Однако сводить все лишь к этому было бы неправильно. США до сих пор переживают идеологический разлом, сформировавшийся после Гражданской войны. Долгое время южные штаты ощущали давление со стороны Севера. Однако при Трампе они наконец-то получили «кислород» и стали определяющей силой в стране», – акцентирует он.

    «Между тем вскоре либеральные элиты Штатов начали публично втаптывать в грязь их избранника. Фактически оказались задеты сами идеалы и представления граждан республиканских регионов. Все это и породило текущий кризис, разрешение которого потребует немало усилий со стороны правительства США», – резюмирует Межуев.

    Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    В их официальном заявлении, размещенном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов, говорится, что вместо соблюдения закона и защиты границы, Белый дом принял решение о подаче иска на Техас за действия по обеспечению безопасности собственных граждан. Указывается, что в настоящий момент регион переживает исторический максимум по показателям нелегальной миграции и обороту смертоносных наркотиков.

    Губернаторы поддержали власти Техаса, которые планируют самостоятельно встать на защиту контролируемого ими участка границы с Мексикой от наплыва иностранных граждан. Напомним, сложившаяся ситуация обострилась после того, как власти южного штата закрыли агентам федеральной пограничной службы доступ к городу Игл-Пасс.

    Как сообщает издание CBS, данный населенный пункт располагается непосредственно на границе с Мексикой. Представители национальной гвардии Техаса «захватили контроль» над парком Шелби и начали самостоятельные действия по удержанию мигрантов. До этого власти штата не позволили катерам федерального пограничного патруля нести службу в указанном районе.

    Споры между Техасом и властями США вокруг миграционной проблемы нарастают с декабря прошлого года. Тогда губернатор штата Грег Эббот подписал закон SB4, согласно которому правоохранительным органам региона дается право останавливать, арестовывать и заключать в тюрьму незаконно прибывших иностранцев в обход федерального руководства, пишет в другом своем материале издание.

    Белый дом упрекает власти региона и в других случаях значительного превышения полномочий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала историю тяжелых отношений Техаса и Вашингтона.

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    26 января 2024, 08:29 • Новости дня
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии

    Спецпредставитель президента по Сирии Лаврентьев: После вывода войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии

    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    После вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, США не смогут поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии без возможности использовать иракскую территорию, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Лаврентьев сообщил, что Россия уже получила уведомление Ирака о готовности США вывести из этой страны свой военный контингент, вопрос заключается в том, сколько времени это займет и какая будет процедура.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.

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    25 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл

    Американист Дробницкий: Вывод контингента из Ирака говорит о неспособности США далее удерживать Ближний Восток

    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл
    @ U.S. Army

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военное присутствие в Ираке отнимает у США большое количество денег, при этом не давая ощутимого результата. В данной ситуации решение о выводе войск выглядит крайне логичным и понятным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск.

    «Удары по американским объектам в Ираке и Сирии придают дополнительный импульс США к выводу войск с территории Ближнего Востока. Однако главная причина данных намерений состоит в том, что этот регион попросту утратил былое значение для Белого дома», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Штаты заходили на Ближний Восток практически не понимая, что им нужно. Их многолетнее присутствие в Ираке можно назвать затянувшейся авантюрой. В размещение и содержание здесь американского контингента было вложено колоссальное количество денег, однако «выхлоп» от зарубежной кампании оказался практически нулевой», – отмечает собеседник.

    «Более того, официальное руководство Багдада само регулярно напоминает Штатам о необходимости вывода войск с территории страны. Сложившаяся ситуация в чем-то напоминает Афганистан. В Белом доме прекрасно осознают, что дальнейшее присутствие бессмысленно, однако как уйти, сохранив при этом лицо, никто не понимает», – подчеркивает эксперт.

    «Скорее всего, выход США из Ирака состоится, но сделать это постараются по-тихому, ведь американские политики не желают повторения информационной катастрофы с публикацией фотографий паникующих людей в аэропорту Кабула. При этом местной номенклатуре критически важно завершить этот процесс за время руководства Байдена», – уточняет он.

    «Сейчас на старика можно скинуть большинство неудобных вопросов, чтобы следующий президент спокойно ссылался на некомпетентность предшественника. Это позволит сгладить внутренние противоречия от столь серьезного изменения статус-кво. По-иному обстоят дела в Сирии, где большая часть американского присутствия приходится на частные военные компании», – акцентирует собеседник.

    «Если выход из Ирака сопряжен с вопросом высоких бюджетных трат, то с территориями в Сирии данных проблем нет. Таким образом, снижение присутствия на Ближнем Востоке позволит Штатам распределить больше сил в пользу Юго-Восточной Азии, где Вашингтон постепенно наращивает мощности для сдерживания КНР», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным, полученным от неназванного источника, эта тема приобрела особую актуальность на фоне широкой региональной нестабильности. В настоящее время на территориях, подконтрольных Багдаду, располагается 2500 солдат Пентагона.

    Основной темой для обсуждения станет график вывода войск. США настаивают на том, чтобы процесс учитывал сложившуюся в Ираке ситуацию, а также степень стабильности местных силовых структур. Однако руководство ближневосточной страны подчеркивает, что обозначаемые даты не должны зависеть от сопутствующих обстоятельств.

    Телеканал напоминает, что переговоры о будущем военном присутствии Штатов в Ираке были начаты еще в прошлом году, до того, как начался конфликт между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что вывод американских войск может обернуться «крупной победой» Ирана.

    Позже спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что по имеющимся у РФ данным, Вашингтон согласился с требованием Багдада и начал вывод войск из этой страны. По его словам, о реальности этой информации сложно судить. Кроме того, процесс может затянуться на продолжительное время.

    Параллельно с этим издание Foreign Policy сообщило, что руководство США изучает вопрос о полном выходе с сирийской территории. Отмечается, что Вашингтон больше не интересует присутствие в этой стране, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет.

    Позже Белый дом опроверг данную информацию, подчеркнув, что возможность вывода войск из региона, подконтрольного Дамаску, не рассматривается. Ранее Иран нанес удары по объектам, которые использовались американскими и израильскими военными в Ираке и Сирии.

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    26 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    @ Чумичев Александр, Чумичев Александр/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским лидером Биллом Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.

    Детали этого разговора приводятся в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

    Ельцин, согласно опубликованному документу, предлагал создать «своего рода картель», в который бы входили Россия, США и европейские страны. Это, по задумке экс-президента России, должно было способствовать укреплению международной безопасности, передает РИА «Новости».

    В стенограмме говорится, что ответ Клинтона был «очень сдержанным». Тогдашний президент США говорил о «величии России, но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

    Также Клинтон заявлял, что для России и США откроются уникальные возможности, если государства будут придерживаться намеченного курса.

    «Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – сказал тогда Клинтон.

    Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.

    В феврале прошлого года были рассекречены документы, согласно которым Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.

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    26 января 2024, 16:16 • Новости дня
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

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    26 января 2024, 04:24 • Новости дня
    Нарышкин заявил о провальных планах Запада устроить революцию в России

    Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в России, но это у него не получится

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад, уверовав в способность менять политические режимы в разных странах, думает устроить в России революцию, однако это у него не получится, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, западное, прежде всего американское разведсообщество, искренне верит в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов, передает РИА «Новости».

    Нарышкин отметил, что на счету Запада трагедия так называемой «арабской весны» и украинского «евромайдана».

    От такого головокружительного успеха Запад решил провернуть такой сценарий и в России, отметил Нарышкин.

    «Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», – подчеркнул глава СВР.

    По разведданным ясно видно, что западные спецслужбы и власти осознают стабильное положение России. Они видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны, заявил Нарышкин.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разрушают соседей.

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    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

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    25 января 2024, 14:28 • Новости дня
    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака

    Спецпредставитель президента России Лаврентьев: США могут начать вывод воинского контингента из Ирака

    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Adelita Mead

    Tекст: Ольга Иванова

    У России появилась информация о том, что США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Он подчеркнул, что, согласно российским данным, Вашингтон согласился с требованием Ирака и начал вывод американского воинского контингента. При этом Лаврентьев отметил, что тяжело судить, насколько это реально. Кроме того, по его словам, процесс может занять достаточно продолжительное время, передает ТАСС.

    Спецпредставитель президента России напомнил, что единственной страной, из которой американцы вышли очень быстро, был Афганистан.

    Ранее СМИ сообщили, что США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны.

    На прошлой неделе в пресс-службе премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани заявили о запуске работы двустороннего иракско-американского комитета, который должен установить сроки окончания пребывания международной коалиции под руководством США на иракской территории.

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    26 января 2024, 00:27 • Новости дня
    США запретили дипломатам РФ участвовать в заседании Международного совета по зерну

    Посольство: США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января, сообщило российское посольство.

    Запрет на участие российским дипломатам в ведомстве назвали вопиющим случаем.

    «Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», – говорится в сообщении посольства в Telegram.

    В дипведомстве отметили, что препятствия для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории отношений Москвы и Вашингтона, стали нормой. Посольство призвало американскую сторону «трезво оценить последствия курса на выхолащивание двухсторонних отношений».

    Дипломаты потребовали от США ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие России в которых востребовано другими государствами и необходимо для принятия эффективных решений по вопросам, которые волнуют мир.

    Накануне Франция отказала России в созыве срочного заседания созывать срочное заседание СБ ООН по сбитому Ил-76.

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    27 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Песков отверг заявления о «подрыве» Россией доминирования США в финансовой системе
    Песков отверг заявления о «подрыве» Россией доминирования США в финансовой системе
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия, предпринятые «коллективным Западом», подрывают доверие без какого-либо вмешательства со стороны Москвы, шаги России направлены на создание альтернатив, приводит газета The Washington Post слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

    Песков заявил, что Россия тщательно следит за ситуацией на мировом финансовом рынке, и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной, передает ТАСС.

    По данным Всемирного банка, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира. На первом месте – Китай, на втором – США, на третьем – Индия, на четвертом – Япония, Россия стала пятой.

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