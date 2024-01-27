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Трамп назвал разрушительной ситуацию на южной границе США
Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны
Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.
«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», – приводит ТАСС слова американского экс-президента.
Отмечается, что губернатор штата Техас Грег Эбботт, который пытается выстроить самостоятельную систему охраны границы от нелегальных мигрантов, заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ.
При этом Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной 30 миль на границе, возведенное жителям Техаса для защиты от мигрантов.
О поддержке Эбботта заявляли губернаторы-республиканцы других 25-ти штатов страны, а также Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также миллиардер Илон Маск, который заявлял, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.
При этом сам Эббот также заявлял, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США. Кроме того, он отправляет нелегалов из Техаса в другие штаты США. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев, а всего из Техаса вывезли в другие регионы страны более 100 тыс. незаконных мигрантов.
Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.