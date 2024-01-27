Трамп назвал разрушительной ситуацию на южной границе США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны

Tекст: Денис Тельманов

«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», – приводит ТАСС слова американского экс-президента.

Отмечается, что губернатор штата Техас Грег Эбботт, который пытается выстроить самостоятельную систему охраны границы от нелегальных мигрантов, заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ.

При этом Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной 30 миль на границе, возведенное жителям Техаса для защиты от мигрантов.

О поддержке Эбботта заявляли губернаторы-республиканцы других 25-ти штатов страны, а также Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также миллиардер Илон Маск, который заявлял, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

При этом сам Эббот также заявлял, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США. Кроме того, он отправляет нелегалов из Техаса в другие штаты США. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев, а всего из Техаса вывезли в другие регионы страны более 100 тыс. незаконных мигрантов.

Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.



Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.













