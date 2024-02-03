Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России
Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).
Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.
По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.
«Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.
Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.