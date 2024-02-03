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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник Российская наука должна стать суверенной

    Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.

    26 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня

    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (62)
    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (28)
    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    3 февраля 2024, 03:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Глава Полтавской администрации Филипп Пронин сообщил, что «во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов». Сообщается о повреждениях в Миргородском районе.

    Также взрывы во время воздушной тревоги произошли в Кривом Роге и в Харькове, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Накануне взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

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    2 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Украина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе, где рассказывается о восстановлении города и радующихся возвращению России местных жителях.

    Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».

    «Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.

    Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.

    Ранее металлургический завод имени Ильича начал производство в Мариуполе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.

    Коментарии (31)
    3 февраля 2024, 09:14 • Новости дня
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Актера Биковича сняли с роли в сериале «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телекомпания HBO разорвала контракт с сербским актером с российским гражданством Милошом Биковичем после критики, последовавшей из-за обращения МИД Украины, сообщил портал Deadline.

    Бикович подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале, он уточнил, что «его участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

    «Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», – написал он.

    Между тем, Deadline пишет, что решение снять Биковича с роли связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли сербского актера из-за того, что он поддерживает Россию, передает Ura.ru.

    В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России. Действие происходит в Таиланде.

    Президент России Владимир Путин предоставил Биковичу гражданство России в 2021 году.

    Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».


    Коментарии (20)
    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

    Коментарии (61)
    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

    Коментарии (11)
    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

    Коментарии (45)
    3 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного

    Washington Post заявила о готовности США считать ожидаемую отставку Залужного «суверенным выбором» Зеленского

    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили источники.

    В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» президента Украины, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Как считают источники, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но вряд ли это сделает, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в Белом доме получили «возможность подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы пересмотреть важнейшее решение, хоть они и решили этого не делать». Washington Post считает, что увольнение Залужного может оказать негативное влияние на «моральный настрой» ВСУ, а также «пошатнуть уверенность западных доноров». Однако, пишет издание, попытки Вашингтона «оспорить решение Зеленского» могли быть восприняты как «чрезмерное влияние».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2024, 02:48 • Новости дня
    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

    Associated Press сообщило о согласии французских военных с версией о крушении Ил-76 в результате удара из ЗРК Patriot

    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные согласны с тем, что российский самолет Ил-76, на котором находились украинские военнопленные, был сбит с использованием ЗРК Patriot, сообщил источник.

    Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76. Один из западных чиновников также заявил, что причиной крушения стал «ракетный удар». По его мнению, стреляли почти наверняка с территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в январе в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (12)
    3 февраля 2024, 07:56 • Новости дня
    Причиной пожара на Волгоградском НПЗ стал сбитый беспилотник

    Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил о пожаре на НПЗ из-за сбитого беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар на Волгоградском НПЗ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Как сообщил Бочаров, была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. Открытое горение на НПЗ ликвидировано, жертв нет, сообщает администрация Волгоградской области в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пожар произошел на площади 300 кв. м, загорелись нефтепродукты.

    Коментарии (33)
    3 февраля 2024, 03:55 • Новости дня
    Канада обнародовала доклад 1980-х годов о въезде в страну бывших нацистов

    Оттава обнародовала доклад историка Родала об иммиграции бывших нацистов в Канаду

    Tекст: Антон Антонов

    Библиотека и архив Канады обнародовали в интернете 600-страничный доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х годов расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду.

    Историк выяснил, что лоббисты добивались въезда в Канаду около 8 тыс. служивших в дивизии СС «Галичина». Перемена во взглядах в Канаде произошла в 1950-х годах – до этого эсэсовцев не пускали из-за обвинений в соучастии военным преступлениям. Позднее власти Канады решили, что те смогут примкнуть к антикоммунистическим украинским националистам, лояльным Канаде.

    В докладе Родала говорится, что правительство после Второй мировой войны принимало коллаборационистов и сторонников нацистов, передает РИА «Новости».

    Обнародованные архивные документы также свидетельствуют, что бывший премьер-министр и глава минюста Канады Пьер Эллиот Трюдо в 1967 году выступил против отзыва гражданства у канадца, осужденного советским судом за командование карательным отрядом, который нес ответственность за гибель свыше 5 тыс. евреев.

    Также сообщается, что США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции «Скрепка», а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете.

    В сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гуньки в парламенте.

    Коментарии (4)
    2 февраля 2024, 22:21 • Новости дня
    Залужный рассказал Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки

    Залужный доложил Зеленскому об «особенно сложной» для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки

    Залужный рассказал Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и «командующие направлениями» доложили о ситуации в районе Авдеевки, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что в ходе заседания ставки Верховного главнокомандующего обсуждались «все ключевые направления». «Авдеевка – особенно сложно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также указывается, что с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский сообщил, что рассматривались вопросы энергетики, наращивания фортификационных сооружений, производства БПЛА и поставки снарядов.

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Зеленский попытался дистанцироваться от этой темы, но его противостояние с главкомом стало основной точкой, особенно в глазах западных СМИ и политиков. СМИ также сообщили, что Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский не поддержал такое решение.

    Коментарии (8)
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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток

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    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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