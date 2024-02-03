США нанесли новый удар по Йемену

Tекст: Валерия Городецкая

В пятницу около 16.40 США ударили по четырем готовым к запуску беспилотникам на подконтрольных хуситам территориях, сообщило СЕНТКОМ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен «в рамках самообороны», поскольку ВС США определили, что беспилотники «представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе».

Ранее США атаковали десятки целей на территории Ирака и Сирии в ответ на нападение беспилотника на американскую базу в Иордании. Газета ВЗГЛЯД писала, что, по мнению экспертов, США плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке.