США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии

CENTCOM США сообщил об ударах по более чем 85 проиранским целям в Ираке и Сирии

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что для ударов «многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США». Было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Среди пораженных целей американские военные назвали командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии, передает РИА «Новости».

Американский президент Джо Байден заявил: «Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем». Байден заверил, что «США не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но подчеркнул, что на попытки навредить США последует реакция.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что бомбардировки будут осуществляться в несколько этапов. При этом США не планируют атаковать цели на территории Ирана, передает ТАСС.

Возможный удар по Ирану, как уточнили чиновники в Белом доме, стал бы «огромной эскалацией», по этой причине его нанесение считает маловероятным.

Al Jazeera сообщает, что самолеты ВВС США нанесли четвертую серию ударов по позициям проиранских формирований на востоке Сирии.

По данным Al Hadath, США нанесли восемь ударов по позициям проиранских вооруженных группировок в районе населенного пункта Эль-Каим на западе Ирака на границе с Сирией.

Напомним, в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли трое американских военных. Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии.

