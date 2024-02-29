Политолог: Путин представил стратегический план развития страны

Политолог Асафов: Послание Путина – это стратегический план развития страны вплоть до 2036 года

Tекст: Андрей Резчиков

«К блоку послания по вопросам технологического суверенитета относятся все объявленные президентом новые нацпроекты. Обретение и защита технологического суверенитета касается многих связанных друг с другом областей, например, экономики данных и инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Президент предоставил абсолютно связанную системную стратегию из блоков, которые имеют прямые пересечения», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

«Мы увидели стратегический план развития страны не на четыре-шесть лет, а гораздо дальше – вплоть до 2036 года. То, что касается других прорывных направлений, например, технологий энергетической безопасности, строительства атомных ледоколов или решения задач с авиаперевозками – все это тоже лежит в логике технологического суверенитета, – продолжил специалист. – Темы, связанные с достижением технологического суверенитета, пронизывают все решения сегодняшнего послания, включая региональную политику на муниципальном уровне, поскольку цифровые платформы, о которых говорил президент, должны быть внедрены и работать в том числе на местах».

Асафов выделил слова президента о развитии российского военно-промышленного комплекса. «Все упустили новость, что на боевое дежурство становится лазерный комплекс «Пересвет». Я бы отметил и колоссальные инвестиции в НИОКР, создание инженерных школ, кампусов – все это увязано с технологическим суверенитетом, поскольку это длинные инвестиции в науку», – пояснил спикер.

Политолог обратил внимание и на объявленные президентом планы по увеличению спутниковой группировки. «Я бы отметил также и массу других направлений, в том числе улучшение доступности регионов, добычу полезных ископаемых, развитие промышленности, предложения по развитию отечественного станкостроения. Из того, что было сказано – важно все, включая даже такие вещи, как нацпроект «Кадры» и простая федеральная доплата в пять тыс. рублей всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. Это тоже является частью стратегии развития технологического суверенитета, потому что это подготовка кадров для будущего», – подчеркнул Асафов.

В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он сообщил о запуске новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных».

Путин подчеркнул в своем послании, что России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики.

«Первое – мы должны быть независимыми, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе – нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны – это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», – сказал Путин.