В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Врач перечислил болезни Байдена после обследования
Белый дом обнародовал заключение врача со списком болезней, которыми страдает Джо Байден
Белый дом опубликовал медицинское заключение врача после проведенного Джо Байденом обследования, в нем утверждается, что президент США страдает от апноэ во сне, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита.
Обструктивное апноэ во сне, обнаруженное у Байдена, проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что лечащий врач назвал Байдена «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной», здоровье которого в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.
Отмечается, что в ходе осмотра никаких новых недомоганий у Байдена обнаружено не было.
Сам Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового и его результаты ничем не отличаются от прошлогодних.
Регулярный медицинский осмотр Байден прошел в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.