Врач перечислил болезни Байдена после обследования

Белый дом обнародовал заключение врача со списком болезней, которыми страдает Джо Байден

Tекст: Денис Тельманов

Обструктивное апноэ во сне, обнаруженное у Байдена, проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лечащий врач назвал Байдена «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной», здоровье которого в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.

Отмечается, что в ходе осмотра никаких новых недомоганий у Байдена обнаружено не было.



Сам Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового и его результаты ничем не отличаются от прошлогодних.

Регулярный медицинский осмотр Байден прошел в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.



