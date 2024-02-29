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Лечащий врач назвал Байдена «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной»
Джо Байден получил официальное заключение врача о способности исполнять обязанности президента США
Здоровье Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США, говорится в заключении лечащего врача президента Кевина О’Коннора по итогам последнего медицинского осмотра американского лидера.
«Президент Байден является здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему в состоянии исполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», – говорится в тексте заключения, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.
Отмечается, что в ходе осмотра никаких новых недомоганий у Байдена обнаружено не было.
Ранее Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового и его результаты ничем не отличаются от прошлогодних.
Регулярный медицинский осмотр Байден прошел в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.