Лечащий врач назвал Байдена «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной»

Джо Байден получил официальное заключение врача о способности исполнять обязанности президента США

Tекст: Денис Тельманов

«Президент Байден является здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему в состоянии исполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», – говорится в тексте заключения, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе осмотра никаких новых недомоганий у Байдена обнаружено не было.

Ранее Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового и его результаты ничем не отличаются от прошлогодних.

Регулярный медицинский осмотр Байден прошел в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.













