Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового

Tекст: Денис Тельманов

«Они ничем не отличаются от прошлогодних», – сказал Байден журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

Отмечается, что год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил пройти регулярный медицинский осмотр в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

Отчет о состоянии здоровья американского лидера будет опубликован позже.

Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

