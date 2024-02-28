В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового
Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового, результаты хорошие, как и в прошлом году.
«Они ничем не отличаются от прошлогодних», – сказал Байден журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».
Отмечается, что год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил пройти регулярный медицинский осмотр в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.
Отчет о состоянии здоровья американского лидера будет опубликован позже.
Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.