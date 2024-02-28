Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине

Tекст: Ольга Никитина

В эфире радио Sputnik она обратила внимание, что представители высшего руководства натовских стран, лидеры государств, главы внешнеполитических ведомств и министерств обороны стали отмежевываться от заявления Макрона.

Никто из соратников Макрона, по словам Захаровой, так и не понял, зачем он выступил с таким заявлением. Так, по одной из версий, которая прозвучала в западных СМИ, он просто «заполнял эфир» – поддержал киевский режим в условиях финансовой паузы со стороны Вашингтона. Макрон, согласно этой версии, ожидал, что заявление станет «воодушевляющим сигналом» для ВСУ. Однако, по словам Захаровой, Киев получил «обратный сигнал», когда с опровержениями стали выступать представители стран НАТО.

«Сначала использовали Украину, а потом предавали, и будут использовать и предавать и дальше», – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Макрон, делая такое заявление, не принял во внимание позорную страницу истории собственной страны. Она напомнила, что в 1945 году солдаты французской дивизии СС «Шарлемань» обороняли бункер Гитлера.

«Эти скандалы с коллаборационистом Гунькой в Канаде всем уже показали, из чего соткан этот самый Зеленский и киевский режим», – отметила она, добавив, что внутри него – «нацистская начинка», которую и собирался защищать Макрон.

По ее словам, президенту Франции следовало бы лучше знать историю, чтобы не «вляпываться» таким образом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.