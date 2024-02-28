Володин напомнил Макрону о судьбе Наполеона

Tекст: Ольга Никитина

Володин в своем Telegram-канале напомнил о словах Макрона, которые прозвучали несколько лет назад, когда он сравнивал современную Францию с временами Наполеона. Тогда французский лидер заявил, что Бонапарт «не считался с потерями», однако с тех пор, заверял он, республика «ставит человеческую жизнь превыше всего».

У Макрона в качестве президента, по мнению Володина, «мало что получается»: экономика стагнирует, на протесты выходят желтые жилеты и фермеры, страна терпит геополитические поражения в Африке. Французы, по словам спикера Госдумы, Макрона не поддерживают, его рейтинг снизился до крайне низких отметок, а на выборах сегодня победил бы не он, а Марин Ле Пен.

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», – считает Володин, добавив, что инициативы Макрона становятся для граждан Франции опасными.

«Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», – заключил спикер нижней палаты российского парламента.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.