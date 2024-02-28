По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
Российские силы под Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ
Марочко: Российские силы в районе Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ
Российские силы выявили на сватовско-кременском направлении ранее не известные системы РЭБ, которые ВСУ активно используют наряду с западными РЛС, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, к западу от Кременной ВСУ активно применяют средства РЭБ, а также американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Марочко добавил, что выявлены ранее не известные системы РЭБ на автомобильной платформе, имеющие неплохие характеристики по дальности и рабочему диапазону, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны.