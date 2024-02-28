Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»
Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картам платежной системы «Мир»
Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.
В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».
Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.
23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.
Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.