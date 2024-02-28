  • Новость часаКазахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей
    Названа причина падения Telegram в России
    В США решили заложить российские активы
    Власти Калининграда: Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО
    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

    17 комментариев
    28 февраля 2024, 00:50 • Новости дня

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картам платежной системы «Мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.

    В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».

    Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.

    23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

    Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.

    27 февраля 2024, 11:08 • Новости дня
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Испанские следователи полагают, что летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживавшего в этой стране по украинскому паспорту, вычислили, когда он начал готовиться к приезду 52-летней матери, пишут СМИ.

    По информации El Mundo, женщина, которая покинула Россию еще до истории с угоном военного вертолета под предлогом поездки в Корею, должна была встретиться с сыном в Аликанте. В настоящее время, по информации издания, она находится на Украине, пишет «Лента.ру».

    Следствие в Испании считает, что Кузьминов совершил ошибку, возобновив старые связи. Он совершал звонки по украинскому мобильному телефону, который, вероятно, прослушивался.

    Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

    Коментарии (24)
    27 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине

    Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

    Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

    Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Коментарии (57)
    27 февраля 2024, 03:16 • Новости дня
    Закарпатским венграм велели убираться с Украины

    Проживающие в Закарпатской области Украины венгры получили сообщения с требованием убираться из страны

    Закарпатским венграм велели убираться с Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В Закарпатской области Украины гражданам страны венгерского происхождения пришли сообщения с угрозами, пишут украинские СМИ.

    В сообщении от венгров требуют «убираться с Украины». Вероятно, за рассылкой этих сообщений стоят украинские националисты. Указывается, что сообщения присылают через мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии из-за прав венгров в Закарпатье продолжается не первый год. В декабре Венгрия раскритиковала украинский закон о национальных меньшинствах. В январе венгерский правый политик Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте с Россией может отойти Венгрии.

    Коментарии (32)
    27 февраля 2024, 16:09 • Новости дня
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское правительство не имеет каких-либо планов крупномасштабного развертывания своих военнослужащих на Украине, заявили в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

    Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (16)
    27 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Кремль: Отправка западных войск на Украину сделает неизбежным конфликт России и НАТО

    Песков: В случае отправки Западом войск на Украину конфликт с Западом будет неизбежен

    Кремль: Отправка западных войск на Украину сделает неизбежным конфликт России и НАТО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности конфликта с НАТО, передает ТАСС.

    Песков добавил, что страны Североатлантического альянса также должны оценивать последствия таких действий и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное – интересам граждан их стран.

    По словам Пескова, сам «сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО» является очень важным, так как это новый элемент в риторике Запада.

    Москве, по словам пресс-секретаря, хорошо известна позиция президента Франции Эммануэля Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения.

    Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что возможная отправка странами Запада войск на Украину повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Напомним, Макрон подтвердил обсуждение странами Запада возможности отправки войск на Украину. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

    Коментарии (37)
    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

    Коментарии (9)
    27 февраля 2024, 13:47 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации

    Шойгу: ВСУ за время спецоперации потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев,
    Ольга Никитина

    Украинская армия за время проведения спецоперации лишилась нескольких сотен тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Всего за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова приводятся в Telegram-канале МО России.

    По словам главы военного ведомства, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ за два года конфликта составили якобы 31 тыс. человек.

    Как заявил Шойгу, российские силы после взятия под контроль важного Авдеевского узла обороны противника улучшают свое положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

    На всех направлениях с начала 2024 года, по словам Шойгу, от нацистов освобождено около 327 квадратных километров территории новых регионов России. Российские силы «непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность», подчеркнул глава Минобороны.

    Боевой потенциал ВСУ снижается, констатировал Шойгу. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», – сообщил он.

    Резервы противника уничтожаются Объединенной группировкой войск, ВСУ не позволяют осуществить переброску сил на линию боевого соприкосновения и не дают возможности контратаковать российские позиции, отметил Шойгу.

    Шойгу назвал это свидетельством бесперспективности стратегии США по «сдерживанию» России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Он заверил, что Минобороны продолжит выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

    Также Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.


    Коментарии (24)
    27 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину

    Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину

    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что «все обсуждалось в свободной и прямой манере». Страны не достигли консенсуса по вопросу «отправки сухопутных войск», сказал он. «Но с течением времени ничего исключать нельзя», – приводит его слова ТАСС.

    Президент Франции заявил, что западные страны готовы «сделать все, чтобы Россия не выиграла» в конфликте. По его словам, «все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь цели», передает РИА «Новости».

    Президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции рассказал, что «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции заверил, что «не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину». По его словам, «этой проблемы не существует для Греции» и, как полагает Мицотакис, «для подавляющего большинства» стран.

    Ранее Czech News Agency со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

    Коментарии (74)
    27 февраля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Армении потребовали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

    Спикер парламента Армении Симонян призвал вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

    В Армении потребовали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники погранслужбы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

    Симонян сообщил ТАСС, что в таком обсуждении участия не принимал, но считает, что это было бы правильно. Он заявил, что не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении.

    Он утверждает также, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики якобы становились «более уязвимыми».

    Ранее поступили сообщения, что власти республики уже приняли соответствующее решение.

    Напомним также, премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил о якобы невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении республики и «заморозке» участия страны в ОДКБ.

    Коментарии (35)
    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

    Коментарии (16)
    27 февраля 2024, 16:56 • Новости дня
    В США решили заложить российские активы
    В США решили заложить российские активы
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Замороженные российские активы можно использовать в качестве залогового обеспечения для заимствований на мировых рынках, заявила руководитель Минфина США Джанет Йеллен перед встречей министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20).

    Министр заявила, что G7 должна изучить предложения по извлечению из замороженных активов экономической выгоды – как конфискации, так и использования их в качестве залога для получения займов на мировых рынках, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Мария Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на любые новые недружественные шаги Запада.

    Коментарии (20)
    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

    Коментарии (16)
    27 февраля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией

    Депутат Манукян считает возможный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата в отношениях с Россией

    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы, заявила в парламенте оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

    Манукян считает, что визит Зеленского будет организовывать Запад, чтобы заставить открыть второй фронт против России, передает ТАСС.

    По словам депутата, ситуацией может воспользоваться Азербайджан, чтобы напасть на Армению, а премьер Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или Саакашвили».

    Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в Ереван запланирован на март. Представители партии Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.

    Коментарии (37)
    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

    Коментарии (27)
    27 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ взяли штурмом два дома в Запорожской области

    ФСБ для предотвращения теракта в Запорожской области штурмовала два дома

    Сотрудники ФСБ взяли штурмом два дома в Запорожской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники ФСБ с целью предотвращения в Запорожской области теракта с применением аналога боевого отравляющего вещества, который готовили спецслужбы Украины, пошли на штурм двух частных домов.

    На видео, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, видно, как силовики с оружием проходят по двору в один частный дом, где задерживают одного человека. Также показан штурм второго дома, где также были произведены задержания, передает ТАСС.

    Задержанного спросили, зачем он хранил взрывчатое вещество. Тот ответил, что его «попросили просто сохранить у себя».

    Ранее во вторник сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла совершение украинскими спецслужбами теракта на территории Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».

    Коментарии (9)
    Главное
    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
    В Калининграде ответили на угрозу «нейтрализации» города со стороны НАТО
    ЦБ предупредил о дальнейшем росте ставок по кредитам
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    США решили сократить армию
    Глава узбекского землячества попал в список террористов и экстремистов
    Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья

    Газовый рынок Европы вернулся в 1990-е

    Несмотря на зиму, цены на газ в Европе упали до минимума 2021 года, то есть вернулись до докризисного уровня. Однако эта новость омрачается тем, что потребление газа в Европе упало до минимума с 1995 года. И, скорее всего, Европе уже никогда не удастся вернуться до докризисного пикового спроса. Что ждет европейский рынок газа в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    ЦРУ подтвердило правоту России при начале СВО

    За последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Эти объекты позволяют американской разведке собирать огромные массивы специфической информации, а также координировать многие операции как в приграничье, так и в тылу России. В чем заключаются особенности этих объектов и почему их работа абсолютно доказывает правильность начала СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............