Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Эксперты назвали способы расплачиваться картой «Мир» за рубежом
Эксперты оценили возможность расплачиваться картой «Мир» за рубежом в свете новых санкций
Договоренности, которые Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США, заявил председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.
Он пояснил, что НСПК договорилась с несколькими десятками стран о приеме своих карт «Мир», но сейчас эти договоренности могут быть подвергнуты пересмотру. Эксперт пояснил, что зарубежные компании рискуют попасть под санкции, продолжая работать с НСПК, передает «Газета.ru».
«Многомерность любому прогнозу придает тот факт, что карта «Мир» может быть и кообрендинговой: скажем, Мир-UnionPay. Что касается Белоруссии, я думаю, что пока особых изменений в этой части не будет, то есть пополнить белорусскую карту россияне смогут. Другое дело, что сами белорусские банки, обслуживающие транзакции «Мир», тоже могут оказаться под угрозой», – отметил Аитов. При этом эксперт объяснил, что за границу можно ездить с картами дружественных стран или с наличными деньгами.
В свою очередь председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов пояснил, что для россиян переводы за границу по картам «Мир» станут сложнее и дороже в свете попадания платежной системы под санкции.
Специалист отметил, что пока нет точного понимания вопроса, сейчас санкции наложены на НСПК, пока не ясно, как они будут отражаться на Системе быстрых платежей ЦБ, карте «Мир», российских участниках платежной системы. Кроме того, осложнится процесс закупки оборудования для НСПК, это повлияет на закупки и расчеты.
Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении НСПК. Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.