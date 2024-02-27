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СМИ: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией
Aydinlik: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией
Дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают компании и финансовые учреждения Турции и грозят из-за торговых отношений с Россией, пишет газета Aydinlik.
Отмечается, что сотрудники посольства и консульств США, «ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства», угрожают включить турецкие компании в санкционный список, передает РИА «Новости».
Как отметил сотрудник одной из компаний, среди таких чиновников был специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле Гюлин Кан Юксельтан.
По данным издания, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: «Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США».
Кроме того, анонимные бизнесмены Турции рассказали, что в ходе визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список из-за «торговых и денежных переводов с Россией».
Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.