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    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».

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    27 февраля 2024, 08:26 • Новости дня

    СМИ: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией

    Aydinlik: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают компании и финансовые учреждения Турции и грозят из-за торговых отношений с Россией, пишет газета Aydinlik.

    Отмечается, что сотрудники посольства и консульств США, «ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства»,  угрожают включить турецкие компании в санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как отметил сотрудник одной из компаний, среди таких чиновников был специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле Гюлин Кан Юксельтан.

    По данным издания, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: «Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США».

    Кроме того, анонимные бизнесмены Турции рассказали, что в ходе визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список из-за «торговых и денежных переводов с Россией».

    Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.

    24 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.

    «Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.

    Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.

    В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».

    «Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.

    Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.

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    25 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США

    Виктория Нуланд заявил, что Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть в Госдепе США

    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ее нынешнем состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть в Госдепе США, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», – сказала Нуланд в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

    Она добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьезно сесть за стол» переговоров.

    Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

    При этом она подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.


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    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    25 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз

    New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз

    Tекст: Ольга Иванова

    США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз, пишет New York Times.

    Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.

    Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.

    Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

    Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.

    «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.

    Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.

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    24 февраля 2024, 11:07 • Новости дня
    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе

    Замглавы МИД Рябков назвал бессмысленным контакт с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе

    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе
    @ NASA/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не видит смысла вести диалог с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе, Вашингтон выдвигает абсурдные обвинения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Причина понятна – абсурдность американских обвинений нас в намерении якобы развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», – передает ТАСС его слова.

    Он указал на заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет намерений размещать ядерное оружие в космосе.

    Появление такого оружия в космосе технически нецелесообразно, добавил Рябков. Также представитель МИД указал на то, что «здравомыслящие представители международного сообщества» понимают, что заявления США ничем не обоснованы.

    Рябков сообщил, что Москвы не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы освоения космического пространства.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    24 февраля 2024, 09:22 • Новости дня
    Конгрессмен выступил за выход США из ООН

    Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры

    Tекст: Александра Юдина

    Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.

    По его словам, Штатам следует выйти из ООН, а в бюджете должно быть «ноль средств на ООН», передает РИА «Новости».

    Также Гаетц отметил, что США должны прекратить финансировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

    Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в ООН.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    25 февраля 2024, 05:14 • Новости дня
    Нуланд: Основная часть средств на поддержку Украины идет в экономику США

    Основная часть средств на поддержку Украины идет в экономику США, заявила Виктория Нуланд

    Tекст: Денис Тельманов

    Основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Она выразила уверенность, что после перерыва Палата представителей Конгресса одобрит дополнительное финансирование на поддержку Киева и таким образом «защитит свободу и демократию во всем мире».

    «Нам необходимо помнить, что основная часть средств сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах», – приводит ТАСС слова Нуланд в интервью телеканалу CNN.

    Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

    При этом Нуланд подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.

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    24 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    Минобороны США начало десятки уголовных расследований из-за нарушений поставок оружия Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны США проводит сейчас уголовные расследования из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе в связи с возможным мошенничеством при закупках и коррупцией, заявил главный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

    Также речь идет о возможном использовании оружия не по назначению и о подмене, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Всего, по данным Минобороны США, открыло более 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям.  Некоторые из расследований проводятся в отношении подрядчиков ведомства, говорится в статье.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.

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    26 февраля 2024, 06:28 • Новости дня
    В Конгрессе предсказали попытку импичмента Трампа после выборов в США

    Конгрессвумен Тейлор-Грин предупредила об угрозе импичмента Трампа в случае его победы на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонников экс-президента США Дональда Трампа будут называть пророссийскими, а самому Трампу грозит импичмент в случае победы на выборах главы государства, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

    Республиканка в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что всем тем, кто «заботится об Америке, об американском народе, о заработанных трудом долларах», нужно быть готовыми к обвинениям в поддержке России, передает ТАСС.

    По ее словам, члены Демократической партии США «знают, что Трамп победит» на выборах. Тейлор-Грин заявила, что демократы не собираются «признавать его избрание», они хотят «объявить импичмент, когда он снова станет президентом».

    Конгрессвумен предупредила, что демократы станут утверждать, что «республиканцы, отказывающиеся финансировать конфликт на Украине», являются «пророссийскими», хотя республиканцы стремятся лишь обеспечить безопасность границы США и не желают «платить за войны ЦРУ». Также Тейлор-Грин отметила, что в конфликте на Украине «погибает целое поколение украинских мужчин».

    В январе сообщалось, что рейтинг Трампа выше, чем у действующего главы государства Джо Байдена, но окончательные результаты выборов будут зависеть от колеблющихся штатов.

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    26 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    В ICAN призвали США вывести ядерное оружие из Европы

    ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку это увеличивает риск эскалации, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

    Практику размещения ядерного оружия на чужой территории Сандерс-Закре назвала опасной и эскалационной. Этому, по ее словам, необходимо срочно положить конец, передает РИА «Новости».

    Она напомнила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение, и к этому положению должны присоединиться все страны.

    Ранее в ICAN сообщали, что Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений.

    Между тем СМИ сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    Как заявили в Москве, США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

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    26 февраля 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков отреагировал на сообщение о секретных базах ЦРУ на Украине

    Песков: ЦРУ и до 2014 года готовило на Украине людей для подрывной работы против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральное разведывательное управление США и другие соответствующие американские ведомства начали активно работать на Украине еще до госпереворота в этой стране в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он сообщил, что иностранные спецслужбы вербовали там людей, готовили украинцев к подрывной работе в отношении нашей страны. Это не секрет, подчеркнул представитель Кремля, слова которого передает ТАСС.

    Ранее газета The New York Times писала, что ЦРУ активно включилось в работу на Украине после 2014 года и даже создало сеть баз на границе с Россией.

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    26 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану не затягивать с визитом в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сказал ему, что не станет медлить с поездкой в Турцию.

    Как рассказал Эрдоган турецким журналистам, в ближайшее время такой визит не ожидается, но Путин заверил, что не станет надолго откладывать поездку, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в день 70-летия турецкого президента провели телефонный разговор.

    Коментарии (2)
    26 февраля 2024, 12:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие отношений

    В Турции сообщили, что Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в день 70-летия турецкого лидера провели телефонный разговор, сообщили в администрации Эрдогана.

    «В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», – передает ТАСС сообщение турецкой стороны.

    Последний раз лидеры проводили телефонный разговор в октябре прошлого года. Тогда значительное внимание было уделено ситуации в зоне ближневосточного конфликта в связи с обострением ситуации в этом регионе.

    Эрдоган в понедельник празднует 70-летие. Отдельных торжеств по этому поводу не планируется. Турецкий лидер примет участие в открытии транспортного проекта в Стамбуле и проведет заседание исполкома правящей партии по вопросам подготовки к муниципальным выборам 31 марта.

    В Кремле в начале февраля сообщали, что ведется подготовка к встрече Путина и Эрдогана.

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    26 февраля 2024, 13:38 • Новости дня
    Песков обозначил сроки возможной встречи Путина и Эрдогана

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не состоится до выборов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится, но контакты не запланированы до выборов в марте, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что у Путина до выборов график достаточно напряженный, у Эрдогана тоже, передает ТАСС.

    При этом подготовка к контактам на высшем уровне ведется, они состоятся. Это произойдет в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов.

    Напомним, 26 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Путин поздравил коллегу с днем рождения.

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