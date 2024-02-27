СМИ: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией

Aydinlik: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что сотрудники посольства и консульств США, «ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства», угрожают включить турецкие компании в санкционный список, передает РИА «Новости».

Как отметил сотрудник одной из компаний, среди таких чиновников был специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле Гюлин Кан Юксельтан.

По данным издания, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: «Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США».

Кроме того, анонимные бизнесмены Турции рассказали, что в ходе визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список из-за «торговых и денежных переводов с Россией».

Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.