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    24 февраля 2024, 18:00 • Политика

    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку

    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Ограничения направлены на коммерческие и частные структуры, физлиц и предприятия ОПК. Санкции также ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения. Эксперты предположили, какую цель преследуют новые санкции.

    Соединенные Штаты ввели новые санкции против более чем 500 человек и организаций. Они были приурочены, как заявил президент США Джо Байден, ко второй годовщине начала российской спецоперации на Украине, начавшейся в феврале 2022-го. Кроме того, Вашингтон называет их местью за Алексея Навального, который скончался в колонии 16 февраля. Именно поэтому под санкциями оказалось несколько представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    Минфин США пополнил санкционные списки на 300 физических и юридических лиц, Госдеп атаковал 250 физических и юрлиц, а министерство торговли добавило в списки более 90 компаний. Всего в новом пакете – более десятка российских банков, инвестиционных фирм, венчурных фондов и финтех-компаний.

    Санкции коснулись ведущей танкерной группы «Совкомфлот». США обвиняют ее в причастности к нарушению ценового лимита «Большой семерки» на российскую нефть. Объектом атаки стали 14 танкеров с сырой нефтью, так называемый теневой флот якобы для обхода рестрикций при продаже российского черного золота. Под санкциями оказалась государственная Национальная система платежных карт «Мир», которая стала альтернативой после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard.

    Чтобы мешать России обходить санкции, США вводят рестрикции против ряда компаний из Казахстана, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Лихтенштейна. При этом представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй счел санкции против компаний из КНР «типичным шагом экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания» со стороны США.

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал очередной санкционный список против Москвы самым крупным за все время.

    Евросоюз, в свою очередь, ввел против России 13-й по счету санкционный пакет. Также новые санкции объявили Великобритания, Канада, Австралия и ряд других стран из Содружества наций. Все эти санкции во многом дублируют те, что вводят США. В Брюсселе заявили, что новый пакет направлен прежде всего на дальнейшее ограничение доступа России к военным технологиям, например, для беспилотников. Всего в этом пакете 106 физических и 88 юридических лиц. С учетом ранее принятых мер список превысил 2 тыс. листингов.

    В новом списке более 140 частных и госкомпаний военно-промышленного комплекса, производящие ракеты, БПЛА, зенитно-ракетные системы, военную технику и высокотехнологичные компоненты.

    Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Вашингтон хоронит «все те крупицы», на которые можно было бы надеяться в плане стабилизации российско-американских отношений. По его словам, США преследуют цель «отвлечь внимание налогоплательщиков и избирателей от реального положения дел вокруг конфликта на далеком европейском пространстве», а также заставить забыть о провале контрнаступления Украины, «несмотря на все поставленное Западом хваленое оружие», и о побеге украинских войск из Авдеевки.

    «Неужели в Вашингтоне не осознают, что санкционным тараном нас не взять? Несмотря на рекордное число барьеров и ограничений, российская экономика растет значительно быстрее, чем многие западноевропейские страны. И это статистика Бреттон-Вудских институтов», – сказал Антонов.

    В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян. «Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – сказал Медведев.

    Политик убежден, что россиянам нужно мстить врагам на Западе где только можно. В частности, Медведев предлагает «постоянно, системно и максимально открыто» создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что заметного эффекта от санкций не произойдет, потому что у коллективного Запада не осталось соответствующих ресурсов. Более того, в дружественных и нейтральных странах появляются новые контрагенты Москвы.

    «Американская администрация раскрутила антироссийскую риторику на полную катушку, но количество санкций не говорит об их качестве.

    В основном это символические персональные и политические санкции. Главная стратегия санкционной политики Запада – нанести экономический ущерб России, но это в общем и целом уже не получилось с точки зрения конечной цели», – отмечает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По словам собеседника, добавочные санкции США направлены на то, чтобы «отравить атмосферу взаимоотношений» на более низком уровне иерархической лестницы. Однако эксперт напомнил слова бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Джона Болтона о том, что количество санкций вызвано лишь бессилием американской администрации.

    «Эти санкции являются фактором солидаризации политической системы российского общества. Различные слои бюрократии консолидируются вокруг политического руководства... Неслучайно санкции вводятся за месяц до президентских выборов в России, санкционная политика США направлена на то, чтобы раскачать лодку внутри страны, а смерть Навального используется как отправная точка», – добавил Васильев.

    «В новых рестрикциях США, Европы, Австралии, Канады и других стран нет ничего принципиально нового. В нынешних условиях они минимальным образом скажутся на России. В пакетах, которые принимались до этого, также вводились санкции против различных зарубежных компаний, заинтересованных развивать кооперацию с Российской Федерацией. Так что радикальным образом новый пакет ни на что не повлияет. К этому нет объективных предпосылок», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, даже санкции против платежной системы «Мир» не приведут к радикальным изменениям, но более важно обратить внимание на инициативу, связанную «с воровством замороженных на Западе российских активов». «Вот на эту проблему стоит серьезно обращать внимание и думать об ассиметричных ответах. А в остальном у Запада нет действенных ресурсов и возможностей, в противном случае они давно были бы использованы», – отметил эксперт.

    С точки зрения Вашингтона, добавляет Васильев, новые санкции – это попытка опустить российско-американские связи ниже нуля, «подорвать саму возможность иметь отношения на перспективу». «Когда под санкции попадает уже вся вертикаль власти, то не создается никакого впечатления альтернативы, то есть Запад закрывает возможность ведения диалога и нормализации отношений. Возможно, в этом есть расчет подложить ядовитую пилюлю следующей администрации, если она будет республиканской, чтобы и республиканцы оказались в положении, когда им не с кем иметь дело», – пояснил специалист.

    По словам Денисова, возможности для стабилизации отношений между Россией и США остаются, но это перспектива на десятилетия вне зависимости от смены администрации. «В американской системе власти личность не виляет особо на системную политику государства. Поэтому совершенно безразлично, кто будет в Белом доме – Трамп, Байден или кто-то еще. В США есть стратегическое видение того, что необходимо продолжать противостояние с Россией», – считает эксперт.

    «В нынешней ситуации отсутствуют реальные предпосылки для возобновления конструктивного диалога. Стороны категорически отказываются воспринимать позиции друг друга. Коллективный Запад до сих пор не готов к тому, чтобы вести полноценный и равноправный диалог с Россией», – уверен Денисов.

    Васильев подчеркивает, что главная суть санкций – запрет на контакты России с западными государствами, а вторичные рестрикции менее эффективны. «Глобальная экономика позволяет искать обходные пути для получения технологий и сырья. Но главное в новых санкциях – это сигнал о том, что мы находимся в жесткой конфронтации с Западом, который подводит нас к грани прямого военного столкновения по образцу кубинского кризиса октября 1962 года. Все дороги ведут к этой конфронтационной модели», – убежден главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    Денисов добавляет, что среди контрагентов больше всего китайских компаний, которые не хотят терять возможность получать прибыль от сотрудничества с Россией. Кроме того, российская стратегия на импортозамещение оказалась эффективной, а дружественные и нейтральные страны могут предлагать в каких-то случаях достойные аналоги.

    «Завтра возникнут новые китайские компании, которые не будут в санкционных списках. В нынешних санкциях самый большой блок связан с оборонно-промышленным комплексом. Но и этот пакет, скорее, символический, потому что в современном мире оказалось крайне сложно закрыть тотально это направление. Западу было важно выделить оборонный блок с точки зрения пропаганды», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве.

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