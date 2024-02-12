Санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования

Tекст: Марина Лемуткина

Самые первые удары антироссийских санкций оказались весьма болезненными для студентов из России, обучавшихся в зарубежных вузах. «К нам пошли обращения от родителей, от самих студентов. Начались разные жизненные ситуации, притеснения, разного рода казусы – житейские, простые, бытовые. Студентам из России стало некомфортно. И это не один-два или десять человек, а сотни и даже тысячи», – описывал год назад ситуацию глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Действительно, санкции, и в том числе в сфере образования, стали для нашей страны серьезным вызовом. «Это касается и нашей молодежи, перед которой возник ряд вызовов», – признавал глава российского правительства Михаил Мишустин. Запад стремительно разрушал многолетние научные и образовательные межуниверситетские связи, блокируя академическую мобильность и обмены, осложнил существовавшую десятилетиями циркуляцию учебных программ, научных идей и кадров.

Особенно яро выдавливали российских студентов из своих вузов Чехия, Польша, Великобритания, Франция, Австрия, Финляндия. Однако те же процессы шли и в других странах Запада – США, Нидерландах, Германии. В результате к концу 2022-2023 учебного года вузы России приняли две с половиной тысячи российских учащихся, отчисленных из университетов недружественных стран.

Исход российского студенчества из западных вузов не завершился и сейчас. Но в конечном итоге, констатировал Мишустин, санкции вышли боком их авторам. А вот наша страна адаптируется к новым условиям, преодолев негативный эффект санкций Запада, в частности в сфере образования.

Российским правительством разработан план действий. Для начала запущен упрощенный механизм перевода ребят из зарубежных вузов в отечественные. Но экстренными мерами дело не ограничится. Систему образования ждут широкомасштабные изменения.

«В условиях санкций и ограничений отечественные предприятия особенно нуждаются в сотрудниках – разработчиках перспективных образцов техники, инженерах-системотехниках, программистах, представителях огромного перечня других специальностей, которые необходимы для усиления промышленного потенциала.

Чтобы решить эти задачи, российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. <...> Сейчас мир проходит через очередной этап смены технологических укладов, что ведет к трансформации требований к существующим сегодня специальностям, а также к быстрому появлению новых профессий, для которых нужны глубокие компетенции в инновационных сферах. И конечно, надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать и большое количество мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства», – заявил Мишустин в начале января 2024 года.

В частности, оборудуется сеть новых университетских кампусов мирового уровня в разных регионах страны (1 февраля 2024 года были открыты кампусы в Москве, Башкирии, Татарстане и Югре, всего таких суперкампусов будет 25). Параллельно на базе 30 вузов создаются «Передовые инженерные школы», где уже учатся более двух тысяч молодых людей.

Однако самое любопытное, пожалуй, в другом. Вслед за государством вызов, брошенный России санкциями в сфере образования, приняло и общество. Так, по данным декабрьского опроса аналитического центра Университета «Синергия», 26% россиян считают, что ситуация с западными санкциями позитивно влияет на развитие системы образования в России, и лишь 16% видят в этом негативное воздействие.

Важным позитивным следствием санкций, по мнению россиян, стал отказ России от Болонской системы образования и выстраивание собственного подхода с акцентом на интересы национальной экономики. Такую позицию высказали 35% опрошенных.

Также в числе важных плюсов респонденты обозначили рост качества образования за счет развития новых образовательных направлений (29%), усиление патриотического воспитания (19%) и приток иностранных студентов из дружественных России стран (17%).

Такая реакция, в том числе по поводу отказа от Болонской системы, имеет вполне рациональное объяснение, пояснил газете ВЗГЛЯД президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Болонский процесс – это одно из наиболее явных проявлений сотрудничества российской системы образования с западной. Именно с присоединением России в свое время к этой системе чаще всего связывают утечку мозгов из страны, – говорит Лобов. – Ребята учились в России, государство тратило на них силы и ресурсы в расчете на то, что они будут работать в своей стране, производить новые продукты или услуги. Но часть из них уезжала за рубеж сначала по обмену, а потом и оставалась там навсегда во многом под влиянием пропаганды, а не реальных плюсов. Сейчас Россия вышла из Болонского процесса – и этот поток приостановился. Конечно, с точки зрения общества и государства, это позитивно, что и подтверждает опрос».

Авторы исследования также выяснили, как ситуация с санкциями, по наблюдению россиян, повлияла на выбор профессии студентами. На фоне санкций из России ушел ряд иностранных компаний и освободилось заметное количество рабочих мест. В результате среди россиян вырос спрос на специальности, которые ранее не пользовались особой популярностью – например, рабочие и инженерные (такую точку зрения разделяют 34% участников опроса).

По мнению 27%, выросло число молодых людей, которые хотят учиться и работать в России либо в дружественных странах. Ну а 21% считает, что санкции не играют никакой роли при выборе студентами дальнейшей карьеры или специализации.

58% опрошенных полагают, что санкции вообще не оказали на образовательную систему никакого влияния. Между тем 41% респондентов из числа тех, кто видит в ограничениях преимущественно негативное влияние на систему образования в России (таких, напомним, всего 16%), отметили, что санкции вызвали трудности с обучением за границей, но большинство (63%) говорят при этом, что санкции лишь частично мешают студентам получить международный опыт обучения. Порядка 30% не видят никаких препятствий и лишь 7% полагают, что санкции полностью ограничивают возможности учащихся получить образование или стажировки за рубежом.

Расклад очевиден. «Против России ведены порядка 11 тыс. санкций и ограничений, что в разной степени касается практически всех сфер нашей жизни. Поэтому мы и рассматриваем через эту призму понятную нам отрасль образования. Выяснилось, что санкции, вопреки ожиданиям, оказали весьма ограниченное, точечное воздействие, а в чем-то даже стимулировали страну к импортозамещению, здоровому эгоизму, что многим также заметно. Отсюда и позитивные оценки», – прокомментировал результаты опроса Лобов.