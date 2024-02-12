Санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования

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Санкции убедили россиян в возможностях отечественного образованияПравда и победа
Санкции стимулировали страну к импортозамещению и здоровому эгоизму, такими словами эксперты комментируют результаты опроса, посвященного реакции россиян на западные санкции, направленные против российского образования. Санкции в данной сфере, по мнению россиян, либо вообще не повлияли на нашу страну, либо даже способствовали росту качества отечественного образования.
Самые первые удары антироссийских санкций оказались весьма болезненными для студентов из России, обучавшихся в зарубежных вузах. «К нам пошли обращения от родителей, от самих студентов. Начались разные жизненные ситуации, притеснения, разного рода казусы – житейские, простые, бытовые. Студентам из России стало некомфортно. И это не один-два или десять человек, а сотни и даже тысячи», – описывал год назад ситуацию глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Действительно, санкции, и в том числе в сфере образования, стали для нашей страны серьезным вызовом. «Это касается и нашей молодежи, перед которой возник ряд вызовов», – признавал глава российского правительства Михаил Мишустин. Запад стремительно разрушал многолетние научные и образовательные межуниверситетские связи, блокируя академическую мобильность и обмены, осложнил существовавшую десятилетиями циркуляцию учебных программ, научных идей и кадров.
Особенно яро выдавливали российских студентов из своих вузов Чехия, Польша, Великобритания, Франция, Австрия, Финляндия. Однако те же процессы шли и в других странах Запада – США, Нидерландах, Германии. В результате к концу 2022-2023 учебного года вузы России приняли две с половиной тысячи российских учащихся, отчисленных из университетов недружественных стран.
Исход российского студенчества из западных вузов не завершился и сейчас. Но в конечном итоге, констатировал Мишустин, санкции вышли боком их авторам. А вот наша страна адаптируется к новым условиям, преодолев негативный эффект санкций Запада, в частности в сфере образования.
Российским правительством разработан план действий. Для начала запущен упрощенный механизм перевода ребят из зарубежных вузов в отечественные. Но экстренными мерами дело не ограничится. Систему образования ждут широкомасштабные изменения.
«В условиях санкций и ограничений отечественные предприятия особенно нуждаются в сотрудниках – разработчиках перспективных образцов техники, инженерах-системотехниках, программистах, представителях огромного перечня других специальностей, которые необходимы для усиления промышленного потенциала.
Чтобы решить эти задачи, российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. <...> Сейчас мир проходит через очередной этап смены технологических укладов, что ведет к трансформации требований к существующим сегодня специальностям, а также к быстрому появлению новых профессий, для которых нужны глубокие компетенции в инновационных сферах. И конечно, надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать и большое количество мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства», – заявил Мишустин в начале января 2024 года.
В частности, оборудуется сеть новых университетских кампусов мирового уровня в разных регионах страны (1 февраля 2024 года были открыты кампусы в Москве, Башкирии, Татарстане и Югре, всего таких суперкампусов будет 25). Параллельно на базе 30 вузов создаются «Передовые инженерные школы», где уже учатся более двух тысяч молодых людей.
Однако самое любопытное, пожалуй, в другом. Вслед за государством вызов, брошенный России санкциями в сфере образования, приняло и общество. Так, по данным декабрьского опроса аналитического центра Университета «Синергия», 26% россиян считают, что ситуация с западными санкциями позитивно влияет на развитие системы образования в России, и лишь 16% видят в этом негативное воздействие.
Важным позитивным следствием санкций, по мнению россиян, стал отказ России от Болонской системы образования и выстраивание собственного подхода с акцентом на интересы национальной экономики. Такую позицию высказали 35% опрошенных.
Также в числе важных плюсов респонденты обозначили рост качества образования за счет развития новых образовательных направлений (29%), усиление патриотического воспитания (19%) и приток иностранных студентов из дружественных России стран (17%).
Такая реакция, в том числе по поводу отказа от Болонской системы, имеет вполне рациональное объяснение, пояснил газете ВЗГЛЯД президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
«Болонский процесс – это одно из наиболее явных проявлений сотрудничества российской системы образования с западной. Именно с присоединением России в свое время к этой системе чаще всего связывают утечку мозгов из страны, – говорит Лобов. – Ребята учились в России, государство тратило на них силы и ресурсы в расчете на то, что они будут работать в своей стране, производить новые продукты или услуги. Но часть из них уезжала за рубеж сначала по обмену, а потом и оставалась там навсегда во многом под влиянием пропаганды, а не реальных плюсов. Сейчас Россия вышла из Болонского процесса – и этот поток приостановился. Конечно, с точки зрения общества и государства, это позитивно, что и подтверждает опрос».
Авторы исследования также выяснили, как ситуация с санкциями, по наблюдению россиян, повлияла на выбор профессии студентами. На фоне санкций из России ушел ряд иностранных компаний и освободилось заметное количество рабочих мест. В результате среди россиян вырос спрос на специальности, которые ранее не пользовались особой популярностью – например, рабочие и инженерные (такую точку зрения разделяют 34% участников опроса).
По мнению 27%, выросло число молодых людей, которые хотят учиться и работать в России либо в дружественных странах. Ну а 21% считает, что санкции не играют никакой роли при выборе студентами дальнейшей карьеры или специализации.
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58% опрошенных полагают, что санкции вообще не оказали на образовательную систему никакого влияния. Между тем 41% респондентов из числа тех, кто видит в ограничениях преимущественно негативное влияние на систему образования в России (таких, напомним, всего 16%), отметили, что санкции вызвали трудности с обучением за границей, но большинство (63%) говорят при этом, что санкции лишь частично мешают студентам получить международный опыт обучения. Порядка 30% не видят никаких препятствий и лишь 7% полагают, что санкции полностью ограничивают возможности учащихся получить образование или стажировки за рубежом.
Расклад очевиден. «Против России ведены порядка 11 тыс. санкций и ограничений, что в разной степени касается практически всех сфер нашей жизни. Поэтому мы и рассматриваем через эту призму понятную нам отрасль образования. Выяснилось, что санкции, вопреки ожиданиям, оказали весьма ограниченное, точечное воздействие, а в чем-то даже стимулировали страну к импортозамещению, здоровому эгоизму, что многим также заметно. Отсюда и позитивные оценки», – прокомментировал результаты опроса Лобов.