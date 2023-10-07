Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров мира

Эксперты Федорова и Клинцевич рассказали, как новейшие технологии вошли в повседневную жизнь россиян при Путине

Tекст: Олег Исайченко

«Начнем с того, что Владимир Путин – самый популярный политик среди молодежи. Нет ни одной фигуры, которая могла бы даже близко с ним сравниться», – пояснила политолог Анна Федорова.

«Президент действительно искренне интересуется инновационными и прорывными технологиями – это видно по тому, как он активно принимает участие в мероприятиях по этой тематике и как охотно общается с молодыми учеными и студентами», – указала она.

«В целом система поддержки молодых талантов в таком масштабе, как она существует в России, – это практически полностью заслуга президента, до него ничего такого не было даже близко. И эта система может быть примером для множества других стран. Молодые люди все видят, и в этом одна из причин популярности Путина у молодежи», – отметила собеседница.

«У нашего президента практически не бывает выходных. Только настоящий лидер может трудиться с такой самоотдачей. И результаты этого труда наблюдает сегодня весь мир, в котором наверняка не осталось человека, который не слышал бы фамилию «Путин», – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, президент Евразийского инвестиционного агентства.

«Результаты ежедневного кропотливого труда президента и его безусловной любви к России показали, что санкции – лишь иллюзия вреда. Сегодня враг внешний и враг внутренний еще дальше от своей заветной цели – поражения нашей страны. А ценности гуманизма и обыкновенной порядочности не утратили своего значения, несмотря на попытки подмены истинных идеалов», – указал он.

«Кроме того, благодаря грамотной политике президента мы видим массу новейших технологий и инноваций, которые вошли в нашу повседневную жизнь, а у молодежи появились прекрасные возможности для развития», – резюмировал собеседник.

В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие и различие потенциалов разных стран. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

Ранее в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» Путин заявил: «Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли».

Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования.

В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в соответствии с задачей, поставленной президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. После перехода на работу в мэрию Ленинграда Путин подал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.

В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ.

В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – уже первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

А уже в августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Далее, перед новым 2000-м годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

Эксперты также напоминают, что за прошедшие годы страна прошла серьезный путь восстановления экономики. Например, ВВП России в 1999 году составлял 4,8 трлн рублей, а по итогам 2022 года – 153,4 трлн рублей. Уровень бедности (количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума) в 1999 году равнялся 28,4%, а в 2022 году – 9,8%, показав исторический минимум.