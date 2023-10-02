Мишустин: Бюджет России гарантирует выполнение социальных обязательств

Tекст: Ольга Никитина

Документ, как сообщается в Telegram-канале правительства России, в частности, гарантирует:

– финансирование строительства и ремонт медучреждений;

– помощь пациентам с сахарным диабетом и онкологией;

– выделение 1 трлн рублей в ближайшие три года на лекарственное обеспечение граждан, в том числе пациентов с социально значимыми заболеваниями и детей с тяжелыми, редкими болезнями.

Кроме того, продолжится субсидирование процентных ставок по ипотеке и предоставление выплат на ее частичное погашение многодетным родителям, а также выплаты на единое пособие нуждающимся беременным женщинам и родителям детей до 17 лет.

В 2024 году, как сообщают в кабмине, продолжится создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов, выплаты за классное руководство.

Также предусмотрено финансирование строительства кампусов мирового уровня.

В соответствии с задачей, поставленной президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.

Мишустин поблагодарил представителей Госдумы и Совфеда за активное участие в разработке проекта бюджета. Глава правительства поручил вице-премьерам обеспечить и проконтролировать личное участие руководителей министерств и ведомств в заседаниях профильных комитетов, где будет вестись обсуждение.

Ранее сообщалось о выделении в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку 27 млрд на помощь больным сахарным диабетом.