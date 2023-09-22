Названы основные параметры российского бюджета на ближайшую трехлетку

Tекст: Валерия Городецкая

Доходы бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн, в 2026-м – 34,1 трлн рублей, передает РИА «Новости». Расходы составят 36,6 трлн, 34,4 трлн, 35,6 трлн рублей соответственно.

Проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданам, в приоритете соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.

В социальной сфере в проект российского бюджета на ближайшую трехлетку в том числе заложены 4,4 трлн рублей на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд на улучшение их жилищного обеспечения и около 1,6 трлн рублей на выплату материнского капитала.

В сфере здравоохранения более 1 трлн рублей будет направлено на лекарственное обеспечение, более 200 млрд – на развитие первичного звена. На помощь онкобольным заложено 430 млрд рублей, 27 млрд – больным сахарным диабетом.

В сфере образования на 2024–2026 годы заложено 111 млрд рублей на создание новых мест в школах, более 60 млрд ежегодно – на капитальный ремонт, более 2 млрд направлено на горячее питание в школах и почти 90 млрд – на выплаты педагогам за классное руководство.

Также проект предусматривает более 947 млрд рублей для поддержки промышленности гражданского назначения, более 67 млрд будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, дефицит бюджета России в 2024–2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, правительство старалось насколько возможно его минимизировать.



