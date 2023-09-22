Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Названы основные параметры российского бюджета на ближайшую трехлетку
Доходы бюджета РФ в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей. В пятницу в правительстве России проходит обсуждение проекта федерального бюджета России на 2024–2026 годы.
Доходы бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн, в 2026-м – 34,1 трлн рублей, передает РИА «Новости». Расходы составят 36,6 трлн, 34,4 трлн, 35,6 трлн рублей соответственно.
Проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданам, в приоритете соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.
В социальной сфере в проект российского бюджета на ближайшую трехлетку в том числе заложены 4,4 трлн рублей на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд на улучшение их жилищного обеспечения и около 1,6 трлн рублей на выплату материнского капитала.
В сфере здравоохранения более 1 трлн рублей будет направлено на лекарственное обеспечение, более 200 млрд – на развитие первичного звена. На помощь онкобольным заложено 430 млрд рублей, 27 млрд – больным сахарным диабетом.
В сфере образования на 2024–2026 годы заложено 111 млрд рублей на создание новых мест в школах, более 60 млрд ежегодно – на капитальный ремонт, более 2 млрд направлено на горячее питание в школах и почти 90 млрд – на выплаты педагогам за классное руководство.
Также проект предусматривает более 947 млрд рублей для поддержки промышленности гражданского назначения, более 67 млрд будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, дефицит бюджета России в 2024–2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, правительство старалось насколько возможно его минимизировать.