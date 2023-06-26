Путин назвал приоритетом развитие и модернизацию промышленности в России

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня молодежи, поздравив выпускников школ и пожелав всем молодым гражданам России найти свое призвание, добиться успеха и не сдаваться.

«Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. Теперь он, по инициативе самих молодых людей – школьников, студентов, отмечается в выходной день, в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными. Они проходят в эти дни по всей стране. Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», который стал символом Санкт-Петербурга. Добавлю, что и в других регионах нашей большой страны также есть свои любимые, замечательные, добрые традиции», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Отдельно Путин обратился к выпускникам школ. «Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь – путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами. Сейчас вы вступаете в новый этап жизни. Желаю вам – всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, – обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь», – отметил глава государства.

«Знаю, что мероприятия Дня молодежи, – а это и лекции, и мастер-классы, и уникальные тематические встречи и площадки, – посвящены развитию, движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям, вашим грядущим свершениям. И очень важно, что вам близки идеи сплоченности, объединения усилий. Ведь вместе всегда можно сделать больше», – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что наша страна готовится в следующем году принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов. «У нас действительно прекрасное молодое поколение: вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям, действовать ради общего блага», – подчеркнул российский лидер.

«В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники хорошо понимаете: любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день. Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что весь мир сейчас стремительно меняется. «Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», – сказал он.

«Еще раз поздравляю с праздником! Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», – заключил глава государства.

День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году школьные выпускные в России проходят 23–24 июня.