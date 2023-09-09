Депутат: Развитие наукоградов в России полностью себя оправдало

Депутат Спиридонов: В наукоградах России созданы все условия для работы молодых ученых

Tекст: Олег Исайченко

«Если говорить про Саров, это один из наукоградов, центр ядерной науки. И это один из тех городов, которыми можно гордиться в полной мере. Там не только сосредоточена передовая наука, но и созданы комфортные условия для жизни местного населения», – сказал Александр Спиридонов, зампред думского комитета по промышленности и торговле.

«Это именно то, что нужно ученым, особенно молодым. Среда позволяет им выбирать путь науки, оставаясь при этом в родной стране. Специалист знает, что нужен, для него созданы все условия для работы и развития науки», – добавил собеседник.

«И важно, что президент на встрече с учеными-ядерщиками уделил этому довольно много внимания. А еще примечательна та легкая и непринужденная атмосфера, которая сложилась в ходе общения. Например, глава государства рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе жены: супруга должна разделять ценности мужа, чтобы семья была крепкая», – обратил внимание парламентарий.

«Помимо этого, Путин обратил внимание на одну из первопричин провоцирования Западом конфликта на Украине. НАТО не один, и не два года ведет работу по сдерживанию развития России в области экономики, науки и промышленности. Соответственно, нас пытались обложить буквально со всех сторон», – указал депутат.

«Особенно ярко эти попытки наблюдались с 2014 года, когда Запад стал активно внедрять различные санкции. Когда же маски после начала СВО были сброшены, был введен целый массив рестрикций. Однако Россия продемонстрировала всему миру: развитие нашей страны не удастся остановить никакими ограничениями», – заключил Спиридонов.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. В начале визита глава государства почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз.

Кроме того, президент провел встречу с молодыми учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ).

«Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы», – цитирует российского лидера сайт Кремля.

«Хотел бы отметить, что мы, когда говорили в 2014 году, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет и помешать нашему развитию. Тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет», – обратил внимание президент.

Он также заметил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине. «Я думаю, это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», – подчеркнул глава государства.

Напомним, город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.