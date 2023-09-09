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    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    11 комментариев
    9 сентября 2023, 15:33

    Депутат: Развитие наукоградов в России полностью себя оправдало

    Депутат Спиридонов: В наукоградах России созданы все условия для работы молодых ученых

    Депутат: Развитие наукоградов в России полностью себя оправдало
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Молодой ученый должен видеть, что нужен своей стране. И развитие наукоградов – создание необходимой инфраструктуры и обеспечение комфортного уровня жизни – полностью себя оправдывают, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Спиридонов, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове.

    «Если говорить про Саров, это один из наукоградов, центр ядерной науки. И это один из тех городов, которыми можно гордиться в полной мере. Там не только сосредоточена передовая наука, но и созданы комфортные условия для жизни местного населения», – сказал Александр Спиридонов, зампред думского комитета по промышленности и торговле.

    «Это именно то, что нужно ученым, особенно молодым. Среда позволяет им выбирать путь науки, оставаясь при этом в родной стране. Специалист знает, что нужен, для него созданы все условия для работы и развития науки», – добавил собеседник.

    «И важно, что президент на встрече с учеными-ядерщиками уделил этому довольно много внимания. А еще примечательна та легкая и непринужденная атмосфера, которая сложилась в ходе общения. Например, глава государства рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе жены: супруга должна разделять ценности мужа, чтобы семья была крепкая», – обратил внимание парламентарий.

    «Помимо этого, Путин обратил внимание на одну из первопричин провоцирования Западом конфликта на Украине. НАТО не один, и не два года ведет работу по сдерживанию развития России в области экономики, науки и промышленности. Соответственно, нас пытались обложить буквально со всех сторон», – указал депутат.

    «Особенно ярко эти попытки наблюдались с 2014 года, когда Запад стал активно внедрять различные санкции. Когда же маски после начала СВО были сброшены, был введен целый массив рестрикций. Однако Россия продемонстрировала всему миру: развитие нашей страны не удастся остановить никакими ограничениями», – заключил Спиридонов.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. В начале визита глава государства почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз.

    Кроме того, президент провел встречу с молодыми учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ).

    «Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы», – цитирует российского лидера сайт Кремля.

    «Хотел бы отметить, что мы, когда говорили в 2014 году, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет и помешать нашему развитию. Тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет», – обратил внимание президент.

    Он также заметил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине. «Я думаю, это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

    Коментарии (16)
    9 сентября 2023, 00:51
    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

    Коментарии (4)
    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

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    9 сентября 2023, 13:26
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.

    Также президент и мэр столицы открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южный участок Московского скоростного диаметра.

    Выслушав доклад о новой трассе, Путин сказал: «Вперед!» – и по дороге начали движение автомобили «Москвич» в цветах российского флага, передает ТАСС.

    Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.

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    8 сентября 2023, 21:37
    Путин: Правительство будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    9 сентября 2023, 15:17
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы

    Tекст: Алина Власенко

    Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих Москву, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства заявил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. По его словам, по итогам этой работы диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, и до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе их проложат между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны.

    Президент выразил уверенность,что подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень и качественно улучшат жизнь миллионов людей.

    Ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.

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    8 сентября 2023, 22:57
    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

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    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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    8 сентября 2023, 19:35
    Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

    Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    В Нижегородской области глава государства сначала посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, передает РИА «Новости».

    В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Путин поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей. Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.

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    9 сентября 2023, 00:31
    Путин обсудил с главой Нижегородской области модернизацию медучреждений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудил с ним вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание президент рекомендовал уделить сфере здравоохранения.

    «У вас большое количество зданий медицинских учреждений, которые нуждаются в реновации, в реконструкции. Просил бы вас на это обратить внимание», – приводит его слова ТАСС.

    В целом же в области, по оценке президента, «все получается, и получается хорошо». «Уверен, что если вы здесь внимания побольше уделите этой теме, она полетит», – добавил он.

    Глава государства поблагодарил Никитина, заметив, что Нижегородская область развивается хорошими темпами. На встрече губернатор доложил об основных макроэкономических показателях, отметив, что показатели торговли и инвестиций растут. Он также рассказал о работе ВПК региона, уделив особое внимание созданию центров по созданию беспилотных авиационных систем. Путин и Никитин также обсудили вопросы развития транспортной сети в области.

    На встрече с главой государства губернатор сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в первом полугодии 2023 года составил 6,5%, что выше прогноза.

    Так, рост в сельском хозяйстве, по его словам, составляет 7,9%, в строительстве – 18,9%, в промышленности – 7,9%. «Это все физический объем», – уточнил глава Нижегородской области, по словам которого в регионе восстанавливается и потребительский рынок.

    Путин обратил внимание на увеличение инвестиций в основной капитал. Никитин отметил, что показатель вырос на 18%. «Инвесторы верят», – объяснил глава региона.

    Практически на всех важных для страны производствах показатели, по словам губернатора, также растут. «Транспортные средства и оборудование, куда, кстати, авиастроение и судостроение входит, рост 12%, электрическое оборудование – рост плюс 55%, компьютеры и электронные изделия – 22,6%», – сказал Никитин.

    Он рассказал о показателях в автомобилестроении – наиболее пострадавшей в 2022 году отрасли. «В целом мы наблюдаем 156%, но в ГАЗе <…> по всем абсолютно позициям штучным плюс примерно 25%», – сказал Никитин.

    Ранее Путин встретился с молодыми учеными в Сарове.

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    9 сентября 2023, 14:19
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил президент России Владимир Путин на праздничном концерте в парке «Зарядье».

    Президент отметил, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы.

    «При этом ни на шаг не отступает от реализации масштабных программ развития. Я это особо хотел бы подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

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    9 сентября 2023, 12:52
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн и призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять в них участие.

    В субботу Путин в рамках единого дня голосования онлайн отдал голос на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Глава государства также отметил, что электронное голосование на выборах становится все популярнее, а организация выборов стала максимально удобной для избирателей.

    Путин также назвал выборы прямым выражением воли граждан и возможностью влиять на будущее страны. В этой связи президент попросил россиян принять участие в выборах.

    Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Он уже делал это в 2022 году на выборах муниципальных депутатов столицы.

    Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

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    9 сентября 2023, 13:17
    В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нечего сказать по поводу возможной встречи главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    «Мне нечего вам сказать», – передает ТАСС его слова.

    Ранее газета The New York Times, ссылаясь на слова источника, сообщила, что лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию, чтобы встретиться со своим российским коллегой во Владивостоке.

    Ранее Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года.

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    9 сентября 2023, 13:44
    Песков: Путин на ВЭФ запустит ряд предприятий

    Песков: Путин на ВЭФ обсудит развитие городов Дальнего Востока и запустит ряд предприятий

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) по видео-конференц-связи запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что на ВЭФ состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. В частности, будет обсуждаться развитие Владивостока, Биробиджана, Благовещенска.

    Кроме того, в режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востоке, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Дальневосточная проблематика и международные вопросы будут на повестке дня пленарной сессии ВЭФ.

    Ранее Песков также сообщил, что Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса.

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    9 сентября 2023, 12:53
    Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета Китая на ВЭФ

    Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса на ВЭФ

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что программа работы Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме будет очень насыщенной. Главным иностранным гостем на форуме станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, которая вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября. С ней перед пленаркой форума также состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства, передает ТАСС.

    Кроме того, на ВЭФ Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

    Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с модераторами сессий ВЭФ. По мнению Пескова, подобные беседы дают возможность президенту погрузиться в проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, и поговорить о конкретных вопросах и проблемах представителей бизнеса.

    VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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