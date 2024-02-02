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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    943 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 13:40 • Новости дня

    Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России

    Политолог Корякин: Университетские кампусы становятся не только научным, но и общественным центром городов

    Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея университетских кампусов заключается в размещении всех значимых объектов инфраструктуры в шаговой доступности, в результате студенты уделяют больше времени самореализации и учебе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросу создания сети современных студенческих кампусов.

    «В стране запущен процесс масштабной модернизации студенческой жизни. Благодаря президентскому нацпроекту «Наука и университеты» к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов. Кампусы обладают рядом существенных отличий от общежитий советских университетов. В первую очередь – шаговая доступность образовательной инфраструктуры и мест проживания студентов и преподавателей», – поясняет Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Общежития, учебные объекты, досуговые учреждения помещаются в непосредственной близости друг от друга и образуют единый комплекс. Таким образом, студенты не будут тратить время на долгие и неудобные поездки в общественном транспорте. Час, который раньше уходил на дорогу, перераспределяется в пользу более важных дел», – отмечает эксперт.

    «Это качественно повышает условия быта обучающихся и улучшает их продуктивность. У молодежи появляется возможность уделить внимание спорту, библиотекам, культурным мероприятиям. За счет эффективного процесса самореализации, который привносит система кампуса, будущие специалисты становятся более подготовленными к вызовам нового времени. Связи между студентами в таком случае также становятся крепче», – подчеркивает собеседник.

    «В выгоде остаются и преподаватели. Зачастую в мировой практике многие из них также проживают на территории университетов. Общая и развитая система образовательной инфраструктуры снижает дистанцию между наставниками и их воспитанниками, что также положительно сказывается на процессе обучения», – уточняет он.

    «Кроме того, кампус становится важной частью городского пространства. Можно с уверенностью сказать, что данная форма обустройства университетов превращает их не только в научно-интеллектуальный, но и общественный центр региона», – резюмирует Корякин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание по вопросам создания сети современных кампусов, а также по видео-конференц-связи принял участие в открытии объектов современных кампусов в нескольких регионах. Он сообщил, что программа по их развитию будет продлена. Об этом говорится на официальном сайте президента. Глава государства отметил, что именно поэтому совместно с регионами, бизнесом в стране реализуется целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

    «У нас по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым 10–12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для их самореализации», – сказал Путин.

    В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента 1 сентября в МГТУ имени Н.Э. Баумана для того, чтобы вместе открыть новые корпуса университета. Путин же призвал Собянина «не жадничать» прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как «Бауманка».

    Программа по созданию сети кампусов в России стартовала в 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» создать 25 кампусов при отечественных образовательных учреждениях к 2030 году. Проект «Создание сети университетских кампусов» реализуется в том числе на основе государственно-частного партнерства.

    По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, «кампусы – это не просто стены, это особое уникальное пространство, как было справедливо отмечено, для учебы, исследований, инноваций». «Это одновременно новые точки роста для городов и регионов. Они будут привлекать талантливых ребят со всей страны, станут центрами генерации знаний в интересах отечественной науки и экономики на пользу нашим гражданам», – пояснил он.

    Фальков подчеркнул, что для обеспечения высокого уровня создаваемых объектов был разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Данный подход позволяет учесть все нюансы еще на этапе проектирования: требования к условиям проживания, учебы, творчеству и спорту.

    По его словам, требования к инфраструктуре включают в себя создание условий для быта семей с детьми, а также игровых комнат, где аспиранты и молодые преподаватели могут оставить малышей на время занятий. «В целом весь проект создания кампусов ориентирован на людей, на их потребности и запросы», – заметил Фальков.

    31 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России

    Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма

    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России
    @ Wang Xiangjiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной, постановил Международный суд ООН.

    Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.

    В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.

    Коментарии (16)
    1 февраля 2024, 01:18 • Новости дня
    Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

    Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне в своем доме задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников.

    Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.

    Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.

    В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.

    Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».

    Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».

    После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».

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    31 января 2024, 15:43 • Новости дня
    Захарова напомнила главе МИД Молдавии про его слова о чести
    Захарова напомнила главе МИД Молдавии про его слова о чести
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сыронизировала над высказыванием главы МИД Модавии Михаем Попшоем, который заявил, что ему интересно, будет ли отменен введенный в отношении него запрет на въезд в РФ.

    Захарова напомнила, как в прошлом году Попшой, будучи вице-спикером парламента, заявлял в соцсетях о том, что для него является честью находиться в одном ряду со многими хорошими людьми, которые больше не смогут приехать в Россию, фрагмент брифинга публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    «То есть получается сейчас ему интересно, обесчестят ли его?» – иронично заключила дипломат.

    После назначения на пост главы МИД Молдавии Попшой, отвечая на вопрос о том, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию, заявил, что не знает, какое решение примет российская сторона, но ему «интересно, как отреагирует МИД России».

    На прошлой неделе сообщалось, что министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии будет переименовано в министерство иностранных дел, его возглавит вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой.

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    31 января 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195, сообщило Минобороны России.

    «31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где они будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в министерстве. Им также оказывается психологическая помощь.

    Ранее в МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76.

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    1 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    В Москве задержали участников гонок на Кутузовском проспекте

    В Москве задержаны еще двое участников гонок на Кутузовском проспекте, один из них нарушал правила 116 раз с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции привлекли к ответственности еще двоих участников гонок на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что один из задержанных, 22-летний водитель, с начала 2023 года 28 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, другой, 30-летний лихач, за этот же период нарушил правила 116 раз, передает ТАСС.

    Волк отметила, что еще двое участников гонок были задержаны ранее и уже получили наказание в виде административного ареста на 15 суток.

    Участники гонки привлекли внимание правоохранителей после того, как в сеть попало видео автоблогера Гаджи Гаджиева с несколькими водителями, которые на высокой скорости перестраиваются из одного ряда в другой, подвергая опасности других участников дорожного движения.

    Следственный комитет 23 января возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК России (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

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    31 января 2024, 04:13 • Новости дня
    Хабаровчанку приговорили к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Хабаровчанка приговорена к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену – она отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.

    По материалам управления, в прошлом году «сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности», действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

    Отмечается, что в отношении женщины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК Росси («госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России»).

    «Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщает хабаровское УФСБ.

    Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.

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    1 февраля 2024, 02:15 • Новости дня
    Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву

    Эксперт допустил наличие у задержанного в Лондоне экс-губернатор Севастополя чувствительной для России информации

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный в Лондоне экс-губернатор Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара», считает профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Он напомнил, что Овсянников в 2003–2007 годы был федеральным инспектором по Удмуртской Республике, а затем работал заместителем управляющего директора – директором по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод», который производит двигатели для гражданской авиации. По оценкам Баширова , Удмуртия является регионом ВПК, в котором производятся «беспилотники и многое другое, что крошит западные образцы техники в ходе СВО, а в прошлом веке производились все  стратегические ракеты».

    Также политолог упомянул, что Овсянников занимал посты руководителя департамента региональной промышленной политики Минпромторга России и заместителя министра промышленности и торговли.

    «А теперь – он пленник британской разведки» – написал Баширов в своем Telegram-канале. – «Ясно носителем какой информации Дима является? И что-то я не уверен, что он "крепкий парень" под пытками».

    Эксперт полагает, что носителя чувствительной для России информации могут выдать Киеву, чтобы «осудить и устроить пиар».

    «У него там оказывается свой дом. Про совесть и ум рассуждать на буду, но немного в оторопи. Это реально проблема для России», – заключил эксперт.

    Ранее сообщалось, что экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне в его доме за нарушение санкций и отмывание денег. По данным полиции, бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после того, как устроил дебош в аэропорту Ижевска. Его приговорили к штрафу в 2 тыс. рублей за хулиганство, а премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности «в связи с сокращением».






    Коментарии (29)
    1 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины

    Политолог Корнилов: Несмотря на победу в суде ООН, России не стоит ожидать извинений Запада за многолетнюю клевету

    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Обвинения Украины в адрес России были смехотворными, поэтому суд принял решение не в пользу Зеленского. Но так или иначе, случившееся можно назвать торжеством здравого смысла и победой России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России по иску 2017 года.

    «Решение Международного суда ООН в Гааге – это торжество здравого смысла. Это свидетельство того, что на Западе еще остались трезвомыслящие люди. Претензии, которые выдвигались против нас, были очень серьезными. Фактически Украина обвиняла нас в преступлениях против человечности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», – отмечает собеседник.

    «Это, безусловно, победа России и провал Украины. Однако извинений за многолетние обвинения нам ждать все равно не стоит ни от Запада, ни от офиса Зеленского. Они утрутся и продолжат дальше настаивать на своем. Ситуация может измениться только тогда, когда наши танки будут стоять под Киевом», – иронично сказал Скачко.

    «Международный суд ООН отверг абсолютно необоснованные обвинения Украины в адрес России. Это произошло во многом из-за того, что претензии украинской стороны были сформулированы совершенно безграмотно, они были оторваны от реальности», – добавил политолог Владимир Корнилов.

    Он назвал решение суда ООН успехом России. Впрочем, по мнению собеседника, ожидать каких-либо извинений со стороны Запада за тиражирование клеветы не стоит. «Мы должны понимать, что Запад плевал на международное правосудие или нормы ООН, поскольку для них существует лишь мир, основанный на правилах», – убежден Корнилов. Вместе с тем Россия может обернуть аргументы Киева в свою пользу. 

    Политолог на этом фоне указал на реакцию украинского руководства. «Некоторые из них разочарованы тем, что Россию не обвинили во всех грехах. Но удивительно то, что несколько деятелей нашли в постановлении «перемогу». Они пытаются воодушевить себя и своих граждан тем, что по двум пунктикам Москву все же признали виновной», – отметил собеседник.

    Корнилов убежден: те, кто выступает с такими заявлениями, сами себе «копают яму». «Один из главных пунктов этого иска – обвинение РФ якобы в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Я напомню, у нас не запрещено образование на крымско-татарском или украинском языках, их изучают в крымских школах. Более того, эти языки являются официальными на территории полуострова. Если Украина считает это грубейшим нарушением прав человека и ссылается на этот пункт решения суда ООН, то Москва вправе взять те же аргументы и подать зеркальный иск в суд ООН по поводу тотального запрета Киева на изучение русского языка в украинских школах», – считает спикер.

    «В таком случае Украине будет уже не отвертеться. Ведь там власти, исключая из школьной программы изучение русского языка, однозначно нарушают все нормы права, международные обязательства. И мы действительно можем этим воспользоваться», – подчеркнул политолог. 

    Спикер считает, что «исковая война», развязанная Украиной против России, продолжится. «Многие уже поданные против нас иски составлены некорректно и имеют смехотворные формулировки. И я думаю, что мы еще услышим какие-то скандальные новости, которые Украина попытается представить как тотальное осуждение нашей страны со стороны Запада», – заключил Корнилов.

    Ранее Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

    Кроме того, суд Международный суд ООН отклонил обвинения в якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА «Новости». «Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем», – отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

    Кроме того, дипломат заявила, что после решения Международного суда ООН по иску Украины Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

    «Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», – прокомментировало решение суда МИД России на своем сайте.

    «Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – подчеркивает ведомство.

    У украинских властей произошла истерика после отказа признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. «Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России, цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. «Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет», – отметил он.

    Напомним, в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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    31 января 2024, 02:09 • Новости дня
    Фигуристка Синицина не сдержала эмоций из-за лишения золота Олимпиады-2022

    Фигуристка Виктория Синицина эмоционально отреагировала на лишение российской сборной золота Олимпиады-2022

    Tекст: Денис Тельманов

    Фигуристка Виктория Синицина эмоционально прокомментировала решение Международного союза конькобежцев сместить российскую сборную с первого на третье место по итогам пересчета очков после дисквалификации Камилы Валиевой, у которой были обнаружены микродозы запрещенного препарата триметазидин.

    «Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока, скажу только, что (очень) обидно!», – написала фигуристка в своем Telegram-канале.

    Она добавила, используя эмодзи, что «бумеранг возвращается», а также отправила знак сердца всем коллегам по сборной. Пост Синициной собрал больше 1,2 тыс. «сердечек» от подписчиков.

    Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

    В итоге россияне сместились на третье место, получив бронзу. Серебро досталось Японии, а новыми олимпийскими чемпионами стали фигуристы из США.

    При этом спортивный арбитражный суд ранее дисквалифицировал фигуристку Камиллу Валиеву на четыре года и лишил 17-летнюю спортсменку всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.


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    31 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Проживающих за рубежом россиян захотели поставить на консульский учет

    МИД планирует ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД прорабатывает в межведомственном формате вопрос введения обязательного консульского учета граждан, проживающих за рубежом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, такие меры предусмотрены планом мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, по итогам этой работы планируется сформулировать правовое определение для граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и конкретизировать их статус.

    МИД планирует представить проекты нормативно-правовых актов, в которых будут закреплены новые положения, к 20 июня 2025 года, отметила Захарова.

    Ранее в МИД России объяснили решение ввести обязательный консульский учет россиян за границей необходимостью переосмысления системы консульского учета граждан России, проживающих за рубежом, который изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан страны.

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    31 января 2024, 14:44 • Новости дня
    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России

    Военный эксперт: Страны НАТО хотят обеспечить свободное передвижение войск в Европе

    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Реализация «военного Шенгена» увеличит маневренность войск НАТО. Ускорится и доставка американской техники до третьих стран. В перспективе данная инициатива может стать угрозой для северных регионов России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФРГ, Нидерланды и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники.

    «Идея создания «военного Шенгена» в НАТО обсуждается не первый год. Транспортный коридор между Нидерландами, ФРГ и Польшей знаменует собой начало реализации многолетних планов. Эти страны выбраны неслучайно. Их территории образуют единую линию, по которой можно перебрасывать войска с запада на восток Европы», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Кроме того, именно в Нидерландах располагаются порты, в которые завозится американская техника. Таким образом, темп поставок Вашингтона в нужную точку ЕС также увеличивается. Со временем планируется расширить зону «военного Шенгена» на территорию всех стран – участниц НАТО. Это значительно усилит объединение», – подчеркивает он.

    «Дело в том, что сегодня для перемещения войск и техники из одного государства альянса в другое требуется длительный процесс согласования маршрута. Аннулирование бюрократических проволочек в разы увеличит возможности маневрирования формирований НАТО», – отмечает эксперт.

    «Не думаю, что постепенное введение «военного Шенгена» прямо свидетельствует о готовности альянса к конфликту с Россией. Скорее всего, на сегодняшний день западные страны озабочены вопросами поддержки проигрывающей Украины. Транспортный коридор позволит отправлять помощь ВСУ ускоренными темпами», – уточняет собеседник.

    «Однако в перспективе данное решение может нести и угрозы для Москвы. Под удар рискуют попасть три важные территории: Калининградская область, северные регионы РФ и Белоруссия. Уже сейчас необходимо наращивать на этих землях военный потенциал. Кроме того, важно усиливать флот в акватории Балтийского моря», – резюмирует Бартош.

    Ранее Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что данное решение сделает Европу сильнее. По ее словам, странам необходима более плотная интеграция, чтобы быстрее и эффективнее передислоцировать свой контингент.

    Газета The Times сообщала, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов. Отмечается, что в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки армиями разных государств.

    Напомним, в ноябре глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил создать «военный Шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

    Он отмечал, что ряд национальных регламентов препятствуют перемещению людей и боеприпасов сил альянса. По его словам, нужно заранее «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава объединения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Зольфранк нагнетает напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия. Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

    Идея более тесной военной интеграции стран НАТО не нова. Еще зимой прошлого года Берлин и Амстердам начали подготовку к объединению своих войск под знаменем немецкой армии. Слияние нескольких формирований двух государств происходило в рамках программы Common Army Vision, утвержденной еще в 2022-м.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идее «военного Шенгена» мешает противоречивое отношение некоторых стран Восточной Европы к американскому армейскому контингенту.

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    1 февраля 2024, 02:50 • Новости дня
    В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева

    В Махачкале выстрелами в спину убили бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасула Мутаева

    Tекст: Денис Тельманов

    Боец смешанных единоборств компании Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской возле подъезда собственного дома.

    Неизвестный подкрался со спины к бойцу и восемь раз выстрелил из пистолета, сообщает «Газета.Ru»

    Отмечается, что по другим данным, убийца стрелял из стоящей у подъезда «Лады» шесть раз.

    Мутаев скончался в больнице. В городе объявлен план «Перехват», на месте работают следователи и криминалисты.

    По данным ТАСС, личность нападавшего установлена.

    Ранее сообщалось, что в Аргентине в ходе ограбления рядом со своим домом был застрелен программист из России Евгений Сипатов.

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    31 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны распространило кадры с российскими военнослужащими, возвращенными из плена с подконтрольных киевскому режиму территорий.

    «С возвращением домой, парни!» – гласит подпись под видеороликом, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства. На кадрах видно, как бывшие российские военнопленные говорят по телефону с родными и садятся в автобус.

    Напомним, российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195. Сообщалось, что освобожденных военных доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

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    31 января 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки Южная группировка улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны около Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили 310 военнослужащих, танк, три бронемашины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Новомихайловки ДНР. Кроме того, силы России поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны возле Урожайного и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 и гаубицу М777 производства США.

    На Краснолиманском направлении Центральная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского ДНР. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения у Ямполовки ДНР и Кузьмина ЛНР. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.

    На Запорожском направлении силы России нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Работина, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск противник потерял до 30 военнослужащих и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены немецкий ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан». Нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и  технике в 136 районах.

    Российская ПВО сбила девять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе в районах Петровского, Токаревки Харьковской области, Житловки, Кременной ЛНР, Харцызска ДНР, Жовтневого, Орлянского Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотников, 457 ЗРК, 14 860 танков и других бронемашин, 1211 РСЗО, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы спецтехники.

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    1 февраля 2024, 03:22 • Новости дня
    Рудковская раскритиковала Тутберидзе после наказания Валиевой

    Продюсер Яна Рудковская раскритиковала тренера Этери Тутберидзе после наказания фигуристки Камилы Валиевой

    Tекст: Денис Тельманов

    Продюсер Яна Рудковская раскритиковала высказывания тренера Этери Тутберидзе о несправедливом наказании своей подопечной, фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за наличие в допинг-пробах запрещенного препарата.

    «Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка – это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва», – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

    Продюссер считает, что тренер должна была взять вину на себя, «и с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой».

    «Век фигуристов намного короче века наставников. И почему-то они все горят как спички, вот только тепло никому не становится – раз за разом вокруг каждой из них ледяная стена высокомерия, отчуждения и равнодушия», – написала Рудковская.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что на месте тренера Этери Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой, сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».

    Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.

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