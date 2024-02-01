  • Новость часаПутин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

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    1 февраля 2024, 18:10 • Новости дня

    Путин открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов

    Tекст: Вера Басилая

    Число молодых людей в России, по оценкам демографов, будет постоянно расти в ближайшие десятилетия, необходимо создавать для них широкие условия для самореализации, заявил президент России Владимир Путин на открытии по ВКС объектов современных кампусов в субъектах России.

    Начиная совещание, президент дал старт открытию новых учебных корпусов, общежитий и вузовских лабораторий в российских регионах.

    «У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетий число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле, и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического, общенационального уровня», – следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил, что молодежь в России должна чувствовать себя уверенно, целенаправленно идти к своей цели и осуществлять свою мечту.

    1 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин встретился с патриархом Кириллом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви, которая отмечается 1 февраля.

    «Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

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    31 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, – санкций, все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», – цитирует ТАСС президента.

    Владимир Путин собрал в Кремле совещание, чтобы обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, «возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

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    31 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах

    Путин выступил против сокращения штатов в сельских учреждениях культуры и спорта Донбасса и Новороссии

    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов вступил против сокращения штатов сотрудников сельских культурных и спортивных учреждений, которые имеют отличия по составу с установленными в России нормативами.

    «Ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта... Знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух. Так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать», – обратился Путин к представителям региональных и федеральных властей, которые участвовали в совещании, передает ТАСС.

    По словам президента, работники таких учреждений обладают большим опытом и авторитетом, им доверяют жители, они выполняют «просветительскую, воспитательную миссию огромного значения, работают с детьми, молодежью».

    «Я понимаю: есть стандарты, нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно, подумать о трудоустройстве этих людей, так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать на своем уровне квалификации», – подчеркнул Путин.

    Также президент потребовал действовать «в высшей степени аккуратно и ответственно» в социальной системе Донбасса и Новороссии.

    Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «нет мелочей», поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева

    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева в отношении россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году.

    «Вы посмотрите, что там в СМИ на Западе. Ничего. Так только – щелк, и все. И все сразу забывают, все сразу выходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Путин отметил, что на Западе пытаются замять историю с крушением самолета Ил-76, но «объяснения этому нет». «И сейчас, конечно, мы знаем опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать. Но стараются все замять ведь», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Он также отметил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 20:32 • Новости дня
    СМИ назвали дату визита Путина в Турцию

    Reuters: В Турции ожидают визит Путина 12 февраля

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидают 12 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

    Отмечается, что Путина ожидают для переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

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    31 января 2024, 22:49 • Новости дня
    Путин оценил развитие Крыма и Севастополя

    Путин назвал хорошим показателем развития Крыма и Севастополя возможность помогать новым регионам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии выразил удовлетворение темпами развития Крыма и Севастополя, которые уже в состоянии помогать Мелитополю.

    «То, что сегодня Севастополь в состоянии оказывать помощь своим братьям и сестрам в Мелитополе, – это такой хороший показатель, потому что ситуация развивается в нужном нам позитивном направлении», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Президент напомнил, что совсем недавно страна делала «все для того, чтобы помочь восстановить хозяйство Севастополя», и отметил, что там еще «огромный пласт работы».

    «Много еще нужно сделать в Крыму в целом и в Севастополе», – добавил Путин.

    Ранее сообщалось, что в ходе совещания в Кремле по развитию новых регионов Путин назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей работой, в которой нет мелочей.

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    31 января 2024, 22:43 • Новости дня
    Путин: В Донбассе и Новороссии будут развивать социальное жилье

    Путин пообещал развивать социальное жилье в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти будут развивать в Донбассе и Новороссии систему социального и служебного жилья, в том числе для приезжающих работников соцсферы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов в этих регионах.

    «Это хороший пример решения вопросов, связанных со специалистами, приезжающими для работы. В данном случае – в Луганск. Я думаю, что мы и в Мариуполе, и в других городах, населенных пунктах должны действовать таким же образом», – приводит ТАСС слова президента. 

    Отмечается, что в Луганске введен в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором могут получить квартиру участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. В нем также предусмотрено служебное жилье для приезжающих для работы в регионе медиков и педагогов.

    Ранее Путин в ходе совещания в Кремле по развитию новых регионов назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением и указал, что в этой работе нет мелочей, поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 19:17 • Новости дня
    Эксперт: У Путина создана эффективная система обратной связи с обществом

    Политолог Минченко: Через своих доверенных лиц Путин получает информацию о настроениях во всех слоях общества

    Эксперт: У Путина создана эффективная система обратной связи с обществом
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина помогают ему не только получать информацию о настроениях в различных сегментах общества, но и передавать его сообщения социальным группам, которые они представляют и где они авторитетны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду кандидат в президенты России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами.

    «Я думаю, что состав доверенных лиц кандидата Путина говорит о том, что делается попытка, и, на мой взгляд, достаточно успешная, охватить все страты и все слои общества, и возрастные, и социально-демографические, и тематические. Среди его доверенных лиц – творческая интеллигенция, военные, политики, ученые, профессора, врачи, инженеры, учителя и многие другие», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Такое широкое представительство разнообразных групп населения, с одной стороны, дает возможность отправить сигналы этим группам через тех людей, которые для них авторитетны. С другой стороны, это создает эффективную систему обратной связи для Путина. У него есть возможность через своих доверенных лиц получать информацию о настроениях не только всего общества в целом, но и отдельных, иногда достаточно небольших, но от этого не становящихся менее важными групп», – сказал он.

    «Я также вижу, что сейчас происходит мобилизация избирателей вокруг фигуры кандидата в президенты. Мы это видим по феноменальным цифрам доверия Владимиру Путину. Я думаю, что здесь роль доверенных лиц в обеспечении явки на мартовских выборах является критически важной», – резюмировал собеседник.

    В среду кандидат в президенты России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков передал Путину удостоверение кандидата. Сам Путин в своей беседе с присутствующими заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета и самостоятельности во всех ключевых сферах.

    «Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке», – заметил он. Путин также предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач.

    «Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу», – сказал кандидат. Он выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что «сделано немало», хотя и не всех результатов удалось достичь.

    Путин коснулся и темы СВО, указав, что ситуация вокруг спецоперации показывает: у российского общества есть прочный и основательный фундамент. «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается. Так что здесь мы работаем, но надо, конечно, работать еще больше», – подчеркнул Путин.

    Ранее политологи и общественники оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»

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    31 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Путин: В возрождении Донбасса и Новороссии нет мелочей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением.

    Российский лидер собрал совещание, чтобы, по его словам, «обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, а по сути, если прямо сказать, возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этой работе нет мелочей, поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность. «В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», – сказал глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по развитию Донбасса и Новороссии.

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    31 января 2024, 19:35 • Новости дня
    Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты
    Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, народный артист России Владимир Машков передал ему удостоверение кандидата в президенты России.

    После встречи Путина с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году Машков подтвердил, что передал ему удостоверение, передает ТАСС.

    Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта.

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    31 января 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин начал совещание по развитию новых регионов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вечером в Кремле проводит большое совещание по развитию новых регионов, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    «Социально-экономическое развитие и интеграция воссоединенных регионов набрали хороший темп... На регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, реализуются другие меры социальной поддержки. Ими уже охвачены более 2 млн человек, а к следующему году такие выплаты будут получать порядка 3 млн граждан. Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность, индустрия», – сказал Путин, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии и по видеосвязи откроет ряд социальных и жилых объектов в этих регионах.

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    1 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, такое мнение президент России Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах России, в котором принял участие по ВКС.

    «Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, – а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, – но от углеводородной энергетики… в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг по ВКС проведет совещание, посвященное федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.

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    1 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин запретил учреждать знаки, внешне или названием похожие на госнаграды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведомства, общественные и религиозные организации потеряли право учреждать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Указ об изменениях в положении о государственных наградах подписал президент Владимир Путин.

    Как говорится в тексте документа, не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды – ордена «За доблестный труд».

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    1 февраля 2024, 14:20 • Новости дня
    Политолог: Качество жизни в новых регионах – приоритет политики Путина

    Политолог Григорьев: Жители новых регионов видят, что Россия делает акцент на улучшении качества жизни населения

    Политолог: Качество жизни в новых регионах – приоритет политики Путина
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Население новых регионов отдало свои голоса на референдуме за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин стремится оправдать доверие людей, поэтому он сделал центральной темой политики в Донбассе и Новороссии улучшение качества жизни граждан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.

    «Сегодня центральной темой всей политики президента в Донбассе и Новороссии является улучшение качества жизни граждан. Жители новых регионов отдали свои голоса за воссоединение с Россией во время референдума, поэтому Владимиру Путину очень важно оправдать их доверие», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «Я регулярно общаюсь с местными жителями, и они прекрасно понимают, что Россия делает большой акцент на развитие Донбасса и Новороссии. Люди видят, что их благосостояние повышается потому, что они вошли в состав великой державы. Недавно мы запустили проект в Telegram «Люди новых регионов», в котором можно услышать это мнение из первых уст», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, Путин во время совещания подал очень важный сигнал российским банкам, призвав их начать работу в новых регионах. Присутствие отделений отечественных финансовых организаций очень важно для местных жителей. Президент подчеркнул, что санкции уже ввели, поэтому бояться нечего и нужно начать работу на территории Донбасса и Новороссии», – акцентирует он.

    «Также следует отметить, что восстановление новых регионов – это общее дело. В частности, кроме федеральных властей Донбассу и Новороссии помогают другие субъекты нашей страны. Также активное участие в реконструкции принимают бизнес и рядовые граждане России», – резюмировал Григорьев.

    Ранее президент России Владимир Путин провел большое совещание по развитию новых регионов. В ходе совещания глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает сайт Кремля. Он отметил важность присоединения новых регионов к единому правовому пространству страны. «Сейчас идет активная интеграция Донбасса и Новороссии в единое правовое пространство страны, выстраиваются системы управления на уровне субъектов Федерации и на местах», – подчеркнул президент.

    «Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность, индустрия. Возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи, других важнейших отраслей [промышленности] всех этих регионов. Налажена поддержка аграриев», – заметил президент. Кроме того, Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии, так как санкции уже ввели и бояться финансовым учреждениям больше нечего.

    «И в экономике, и в социальной сфере наших исторических регионов важно не только восстановить существующие предприятия, инфраструктуру, школы и больницы – нужно создавать новые производства, новые социальные объекты, рабочие места, задать импульс долгосрочного, устойчивого развития всех сфер жизни этих регионов. Это наша приоритетная, ключевая задача», – подчеркнул президент.

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    1 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по вопросу создания сети современных кампусов

    Представитель Кремля Песков: Путин проведет совещание по вопросу создания сети современных кампусов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сегодня по ВКС проведет совещание, посвященное федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, действующий президент затронет тему федерального проекта по созданию сети современных кампусов по всей России, передает ТАСС.

    Песков добавил, что для Москвы важно, чтобы вступление Армении в МУС не отразилось на двусторонних отношениях.

    «В целом это суверенное право Армении. Но с другой стороны для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать», – заметил он.

    Представитель Кремля сообщил, что Путин сегодня выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», который проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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