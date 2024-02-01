Путин открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов

Эксперт: У Путина создана эффективная система обратной связи с обществом

Политолог Минченко: Через своих доверенных лиц Путин получает информацию о настроениях во всех слоях общества

Tекст: Олег Исайченко

«Я думаю, что состав доверенных лиц кандидата Путина говорит о том, что делается попытка, и, на мой взгляд, достаточно успешная, охватить все страты и все слои общества, и возрастные, и социально-демографические, и тематические. Среди его доверенных лиц – творческая интеллигенция, военные, политики, ученые, профессора, врачи, инженеры, учителя и многие другие», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Такое широкое представительство разнообразных групп населения, с одной стороны, дает возможность отправить сигналы этим группам через тех людей, которые для них авторитетны. С другой стороны, это создает эффективную систему обратной связи для Путина. У него есть возможность через своих доверенных лиц получать информацию о настроениях не только всего общества в целом, но и отдельных, иногда достаточно небольших, но от этого не становящихся менее важными групп», – сказал он.

«Я также вижу, что сейчас происходит мобилизация избирателей вокруг фигуры кандидата в президенты. Мы это видим по феноменальным цифрам доверия Владимиру Путину. Я думаю, что здесь роль доверенных лиц в обеспечении явки на мартовских выборах является критически важной», – резюмировал собеседник.

В среду кандидат в президенты России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков передал Путину удостоверение кандидата. Сам Путин в своей беседе с присутствующими заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета и самостоятельности во всех ключевых сферах.

«Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке», – заметил он. Путин также предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач.

«Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу», – сказал кандидат. Он выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что «сделано немало», хотя и не всех результатов удалось достичь.

Путин коснулся и темы СВО, указав, что ситуация вокруг спецоперации показывает: у российского общества есть прочный и основательный фундамент. «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается. Так что здесь мы работаем, но надо, конечно, работать еще больше», – подчеркнул Путин.

Ранее политологи и общественники оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»