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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    58 комментариев
    1 февраля 2024, 17:44 • Новости дня

    Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молодежь должна чувствовать себя уверенно, целенаправленно идти к своей цели и осуществлять свою мечту, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия съезда «Движения первых».

    Российский лидер отметил, что все представленное «было когда-то чьей-то мечтой». «Вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века. Вот на Дальнем Востоке – во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. Это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост – мы его построили, и еще один, еще больше того, о котором люди мечтали», – приводятся его слова в Telegram-канале «Пул №3».

    Глава государства подчеркнул, что у России есть много других достижений, о которых люди раньше даже не могли мечтать. «Я уверен, что если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше», – указал Путин, обращаясь к молодежи.

    Напомним, Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия».

    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    1 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин встретился с патриархом Кириллом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви, которая отмечается 1 февраля.

    «Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

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    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, – санкций, все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», – цитирует ТАСС президента.

    Владимир Путин собрал в Кремле совещание, чтобы обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, «возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

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    31 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах

    Путин выступил против сокращения штатов в сельских учреждениях культуры и спорта Донбасса и Новороссии

    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов вступил против сокращения штатов сотрудников сельских культурных и спортивных учреждений, которые имеют отличия по составу с установленными в России нормативами.

    «Ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта... Знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух. Так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать», – обратился Путин к представителям региональных и федеральных властей, которые участвовали в совещании, передает ТАСС.

    По словам президента, работники таких учреждений обладают большим опытом и авторитетом, им доверяют жители, они выполняют «просветительскую, воспитательную миссию огромного значения, работают с детьми, молодежью».

    «Я понимаю: есть стандарты, нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно, подумать о трудоустройстве этих людей, так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать на своем уровне квалификации», – подчеркнул Путин.

    Также президент потребовал действовать «в высшей степени аккуратно и ответственно» в социальной системе Донбасса и Новороссии.

    Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «нет мелочей», поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают мирные российские города

    Путин: ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреливают мирные российские города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее во время встречи Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева

    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева в отношении россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году.

    «Вы посмотрите, что там в СМИ на Западе. Ничего. Так только – щелк, и все. И все сразу забывают, все сразу выходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Путин отметил, что на Западе пытаются замять историю с крушением самолета Ил-76, но «объяснения этому нет». «И сейчас, конечно, мы знаем опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать. Но стараются все замять ведь», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Он также отметил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России

    Политолог Шаповалов: Президентская кампания в России идет с четкостью отстроенной машины

    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За полтора месяца до выборов кандидаты в президенты определили свои основные агитационные линии. Владимир Путин ведет спокойную и уверенную кампанию, Владислав Даванков «хайпует», Леонид Слуцкий идет по стопам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запуская по стране свои агитационные автобусы и задвигая в тень кандидат от КПРФ Николая Харитонова. К такому выводу пришли политологи и общественники в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»

    «В нынешней кампании по выборам президента РФ доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряде демонстрирует Владимир Путин», – отметил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом. По его словам, Путин сформировал собственную повестку, проводит необходимые мероприятия, где обсуждаются вопросы экономики и промышленности, создания новых инфраструктурных проектов, которые учитывают интересы разных социальных групп.

    «Также Путин совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток – на Чукотку и в Хабаровский край. Затем в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он ведет спокойную, уверенную кампанию. Очевидна тотальная поддержка кандидата: в его поддержку собрано больше 3,5 млн подписей», – напомнил аналитик.

    При этом риторика и поведение кандидатов должны соответствовать уровню выборов президента страны, то есть самому высокому уровню электоральной кампании, отметил Сергей Чернаков, политтехнолог, руководитель проекта «Экспертные клубы России». И в этой связи некоторые кандидаты явно недорабатывают. Среди них – представитель КПРФ Николай Харитонов. «Политическая риторика коммунистов прошлого была устремлена в будущее. Сейчас же во время кампании КПРФ мы видим позицию «взять и поделить». Это уже не работает. Коммунисты не угадали с Николаем Харитоновым, который ведет совершенно неяркую кампанию», – указал он.

    Эксперт также подверг критике кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова, который поставил свою подпись за Бориса Надеждина. «Как можно ставить подпись в поддержку кандидата, который не соответствует уровню избирательной кампании? Зачем карнавализировать выборы подобными выходками? Я это отношу к политической незрелости», – рассуждает Чернаков.

    На этом фоне в более выигрышной позиции оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, который выступил с заявлениями в поддержку малого бизнеса и регионов. ЛДПР ведет классическую партийную кампанию. «Мы видели огромное количество кампаний, которые возглавлял и реализовывал Жириновский. В данном случае у них идет та же базовая агитационная работа: автобусы, которые в свое время Жириновский отправлял по всей стране для поиска способов коммуникации в регионах, те же знаменитые посещения рынков. Слуцкий во многом все это повторяет», – отметил Алиев.

    Действия других участников президентской гонки проанализировал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов, показав, что он и его «Российский общенародный союз» – патриоты, они за Путина. Что касается Андрея Богданова – он один из немногих, кто мог собрать реальные, качественные подписи. Но иностранный счет этому помешал, и он отказался от участия в избирательной кампании. Тем не менее Богданов напомнил о себе, напомнил, что «Российская партия свободы и справедливости» существует», – сказал Данилин.

    «Борис Надеждин – либеральный кандидат, какими в свое время были Ксения Собчак, Григорий Явлинский и другие. Я думаю, что Надеждину будет тяжело зарегистрироваться. Ирина Свиридова, которая является представителем «Демократической партии России», тоже напоминает о себе, показывает, что она – за президента, что она лояльный политический персонаж. У Рады Русских, очевидно, нет никаких шансов и политических перспектив. Это просто попытка привлечь внимание. Очень тяжело сдавать подписи людям, которые не имеют поддержку в обществе», – указал эксперт.

    «Если же говорить о внешней реакции на российскую электоральную кампанию, то президентские выборы в России привлекают внимание всего мира», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. По его словам, кампания только набирает обороты, но она уже «яркая, интересная, в ней представлены разнообразные политические оттенки и стратегии». «Все идет с четкостью хорошо отстроенной машины. У нас лидерская кампания, и на Западе, думаю, ни у кого нет сомнений в том уровне поддержке Путина, который есть у нас в стране», – указал политолог.

    Впрочем, это не отменяет попыток Запада добиться делегитимизации выборов в России, подчеркнула Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Наши граждане и институты вовлечены во всестороннее и беспристрастное наблюдение за выборами. Наша задача – еще больше вовлечь в этот процесс максимальное количество людей. У нас выстроена огромная система общественного наблюдения, она есть в каждом регионе. В активе НОМ уже более 800 электоральных экспертов по всей стране. В целом мы планируем подготовить свыше 200 тыс. наблюдателей», – сообщила директор НОМ.

    Помимо этого, она рассказала, что сейчас в ЦИК проводится проверка подписей с помощью искусственного интеллекта. «Нейросеть тоже участвует в процедуре проверки подписных листов и иных документов. Она никоим образом не заменяет традиционную проверку. Но такой симбиоз искусственного интеллекта и лучших почерковедов дает результат с низким процентом ошибок», – заключила Булгакова.

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    31 января 2024, 20:32 • Новости дня
    СМИ назвали дату визита Путина в Турцию

    Reuters: В Турции ожидают визит Путина 12 февраля

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидают 12 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

    Отмечается, что Путина ожидают для переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

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    31 января 2024, 22:49 • Новости дня
    Путин оценил развитие Крыма и Севастополя

    Путин назвал хорошим показателем развития Крыма и Севастополя возможность помогать новым регионам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии выразил удовлетворение темпами развития Крыма и Севастополя, которые уже в состоянии помогать Мелитополю.

    «То, что сегодня Севастополь в состоянии оказывать помощь своим братьям и сестрам в Мелитополе, – это такой хороший показатель, потому что ситуация развивается в нужном нам позитивном направлении», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Президент напомнил, что совсем недавно страна делала «все для того, чтобы помочь восстановить хозяйство Севастополя», и отметил, что там еще «огромный пласт работы».

    «Много еще нужно сделать в Крыму в целом и в Севастополе», – добавил Путин.

    Ранее сообщалось, что в ходе совещания в Кремле по развитию новых регионов Путин назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей работой, в которой нет мелочей.

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    31 января 2024, 22:43 • Новости дня
    Путин: В Донбассе и Новороссии будут развивать социальное жилье

    Путин пообещал развивать социальное жилье в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти будут развивать в Донбассе и Новороссии систему социального и служебного жилья, в том числе для приезжающих работников соцсферы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов в этих регионах.

    «Это хороший пример решения вопросов, связанных со специалистами, приезжающими для работы. В данном случае – в Луганск. Я думаю, что мы и в Мариуполе, и в других городах, населенных пунктах должны действовать таким же образом», – приводит ТАСС слова президента. 

    Отмечается, что в Луганске введен в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором могут получить квартиру участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. В нем также предусмотрено служебное жилье для приезжающих для работы в регионе медиков и педагогов.

    Ранее Путин в ходе совещания в Кремле по развитию новых регионов назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением и указал, что в этой работе нет мелочей, поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 19:17 • Новости дня
    Эксперт: У Путина создана эффективная система обратной связи с обществом

    Политолог Минченко: Через своих доверенных лиц Путин получает информацию о настроениях во всех слоях общества

    Эксперт: У Путина создана эффективная система обратной связи с обществом
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина помогают ему не только получать информацию о настроениях в различных сегментах общества, но и передавать его сообщения социальным группам, которые они представляют и где они авторитетны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду кандидат в президенты России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами.

    «Я думаю, что состав доверенных лиц кандидата Путина говорит о том, что делается попытка, и, на мой взгляд, достаточно успешная, охватить все страты и все слои общества, и возрастные, и социально-демографические, и тематические. Среди его доверенных лиц – творческая интеллигенция, военные, политики, ученые, профессора, врачи, инженеры, учителя и многие другие», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Такое широкое представительство разнообразных групп населения, с одной стороны, дает возможность отправить сигналы этим группам через тех людей, которые для них авторитетны. С другой стороны, это создает эффективную систему обратной связи для Путина. У него есть возможность через своих доверенных лиц получать информацию о настроениях не только всего общества в целом, но и отдельных, иногда достаточно небольших, но от этого не становящихся менее важными групп», – сказал он.

    «Я также вижу, что сейчас происходит мобилизация избирателей вокруг фигуры кандидата в президенты. Мы это видим по феноменальным цифрам доверия Владимиру Путину. Я думаю, что здесь роль доверенных лиц в обеспечении явки на мартовских выборах является критически важной», – резюмировал собеседник.

    В среду кандидат в президенты России Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков передал Путину удостоверение кандидата. Сам Путин в своей беседе с присутствующими заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета и самостоятельности во всех ключевых сферах.

    «Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке», – заметил он. Путин также предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач.

    «Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу», – сказал кандидат. Он выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что «сделано немало», хотя и не всех результатов удалось достичь.

    Путин коснулся и темы СВО, указав, что ситуация вокруг спецоперации показывает: у российского общества есть прочный и основательный фундамент. «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается. Так что здесь мы работаем, но надо, конечно, работать еще больше», – подчеркнул Путин.

    Ранее политологи и общественники оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»

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    31 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Путин: В возрождении Донбасса и Новороссии нет мелочей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением.

    Российский лидер собрал совещание, чтобы, по его словам, «обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, а по сути, если прямо сказать, возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этой работе нет мелочей, поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность. «В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», – сказал глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по развитию Донбасса и Новороссии.

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    31 января 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин поддержал расширение выплат при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

    Путин поддержал предложение расширить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году поддержал идею рассмотреть вопрос о том, чтобы распространить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей.

    «Даже не обратил внимания, спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет – нет. Артем сказал (спикер Народного совета ДНР Артем Жога – прим. ВЗГЛЯД), что дополнительных денег не требуется, но дело не в этом, дело в том, что если все распределяется равными долями, то тогда отдельные категории получат меньше», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Вы сказали о том, что 17 лет девочка получает, а сестра ее, 25 лет, не получает. Видимо, исходили из того, что в 17 лет еще доходов собственных нет, а в 25 уже возникают. Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос», – добавил он.

    Ранее Путин поручил продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали либо имеют общих детей.

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